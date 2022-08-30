3台男命喪柬國 疑似利益糾紛

三名台籍男子在柬埔寨遭槍殺。（翻攝自柬中時報）

台南市男子林宏斌等三人頭部中彈陳屍柬埔寨金邊區的公寓，傳聞四起；有人說從事詐欺 或博弈利益糾紛導致，也有說殺手所為。柬警根據現場跡證，懷疑其中一人持槍殺死兩人後再飲彈自盡，台灣警方正透過管道持續查證。

三名死者為林宏斌（34歲）、程俞衡（26歲）、葉柏毅（27歲），程於2月、葉是7月中旬到柬埔寨，林是8月10日前往；家屬根據柬國媒體揭露的照片證實死者身分，已報案要求調查，不過3人家屬都不清楚死者赴柬國的目的與工作狀況。

三人遇害原因，台南坊間有多種版本流傳，一說是從事詐欺犯案或線上博奕利益糾紛，柬國有媒體傳出可能是中國大陸殺手所為，但有死者家屬表示命案現場是林宏斌位於金邊的公寓，因此也有「內訌」說法。柬國警方根據現場留有一把手槍和41顆子彈，另有毒品 K他命，研判其中一人持槍殺死兩人後再飲彈自殺。

據調查，林宏斌早期在地方活躍，曾犯傷害、槍砲、恐嚇等案，近年轉趨低調；程、葉兩人多年前是歸仁區角頭「黑松」手下，曾犯恐嚇等罪，三人是好友，曾多次到柬國。

國民黨 台南市長參選人謝龍介表示，雖研判犯罪集團「黑吃黑」可能性不低，但政府仍須基於保護國人立場，要求柬國政府全力緝凶交代案情，並協助死者家屬辦理後事。