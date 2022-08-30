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偏鄉央廚開學未完工 百校受影響

記者趙宥寧／台北30日電
台南市佳里國小新建中央廚房，開學前來不及完工，將採外訂桶餐作為工程過渡期的配套方案。（圖：讀者提供）
台南市佳里國小新建中央廚房，開學前來不及完工，將採外訂桶餐作為工程過渡期的配套方案。（圖：讀者提供）

8月30日是台灣小學開學日，教育部宣稱新學年要讓偏鄉中央廚房計畫上路，卻有至少22所中小學央廚趕不上開學供餐，因一間央廚同時供應多校，因而共逾百校受影響。學校緊急啟動配套，部分學校重新召回原廚工返校備餐，也有學校委託團膳業者供餐，或向他校求援，甚至有學校向警分局借廚房烹調。

行政院砸逾60億台幣（約2億美元）在偏鄉校園新建、擴建123校中央廚房。但到了開學日，仍有10校硬體工程來不及，且不少學校完工日期甚至壓在開學後，因而未被列工程進度落後，實際上至少22校央廚無法在開學前啟用，連帶至少逾百校開學供餐受影響。

教育部長潘文忠先前承諾，一定會讓孩子開學後享用到可口的營養午餐，但不少學校仍得自食其力。澎湖望安國小向附近望安分局借廚房烹調；台南佳里國小、彰化二林國小則訂購團膳桶餐，嘉義蒜頭國小、台東紅葉國小、東清國小央廚是異地興建，既有自設廚房尚未拆除，召回廚工返校供餐。

「都是上級理想主義。」一位不具名學校行政人員說，從班班有冷氣到央廚政策都是「硬趕、硬生」，官員從沒想過基層多難為，學校還得去把今年7月已屆齡退休、因改央廚被資遣的廚工請回來上班，非常荒唐。

教育部僅稱，已與縣市政府確認配套措施，確保開學供餐無虞。

教育部 退休

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