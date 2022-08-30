地標變地雷 北藝「重建設輕文化」…3大創新被評不好用

北藝中心建築獲好評 使用屢挨轟 製表／陳宛茜、何定照

台北表演藝術中心去年被CNN封為全球最令人期待的八件建築作品，但從4月試營運迄今，從座椅、走道到標示都被批評得體無完膚，從「地標建築」淪為「地雷建築」。學者認為，關鍵在經營團隊太晚進場、來不及將「使用者意見」反映給設計團隊，這也反映台灣文化建設重「建設」輕「文化」、重硬體輕軟體的長年問題，且凸顯文化行政人才不足。

台藝大藝術管理與文化政策研究所所長殷寶寧，訪談設計與經營團隊完成一份行動者網絡研究。她發現，經營團隊2013年才進場協助籌備，但建築工程早在2012年開工；設計團隊也說，工程發包前沒機會接觸使用者端、「使用者意見」等於「被缺席」。而經營團隊進場後提出修正建議，卻因須增加設計費與延長工期，業主並未採納。

曾獲普立茲克建築獎的設計者庫哈斯在開幕時曾來台導覽，他指北藝中心有三大創新：超級大劇院、人人可使用的參觀通道「公共迴路」、將地面層留空鼓勵民眾親近劇院。從建築角度，這三大創新為北藝中心在全球劇場 建築留下獨特地位，但對劇團和觀眾而言「不好用」。

座位窄小 觀眾坐著就出戲

許多觀眾批評大劇院座椅間隔太小、球劇場椅面太窄坐久不舒服，形容「光是坐著就出戲」。而北藝中心1500席的大劇院和藍盒子可打通成2300席的超級大劇院，但對市場有限的台灣劇團來說，超級大劇院「英雄無用武之地」。

殷寶寧訪談經營團隊，也對大劇院設定1500席感到不解，認為基地不大，卻為了撐出海量席位放棄舒適度。庫哈斯說，因北藝對座位數有嚴格要求，「如果能少兩、三百個席位，就不會有空間太窄的問題。」

蓋14年 設計沒隨時代修正

兩廳院藝術總監劉怡汝說，北藝2008年競圖時，正是台灣追求「大劇場」時代，如今台灣劇場界已進入「小劇場」時代；長達十四年的設計與興建過程，缺乏管道讓劇團「使用者意見」傳遞給設計者，因而失去修正座位數時機。

其他像「公共迴路」，讓民眾不進場看戲也可深入劇院內部感受氣氛，但通道燈光設計和陡度，被認為對年長觀眾不友善。至於將地面層挑空留給人群，強化公共空間性格，卻造成劇團換場的難度更高、成本增加。

行政部門硬體優先 人才不足

殷寶寧說，表演場館須靠三方協力合作：建築設計、文化行政與經營團隊。但文化行政部門在「硬體優先」的政績思維下，不自覺向建築傾斜，這種失衡造成經營團隊交接後要再花預算 和心力「優化」。

從台中歌劇 院、衛武營到北藝中心，明華園都擔任「開箱戲」重任。明華園團長陳勝福曾細數歷年「開箱」，包括演一半停電、自備發電機、上台前被告知只能用某一邊舞台等。劉怡汝不諱言，「先開館再優化」彷彿成了台灣表演場館宿命。

要翻轉這宿命，殷寶寧認為，主管機構須屏除「硬體優先」思維，讓營運團隊從預計籌設時便加入籌備工作，另培養成熟的文化行政人才，是台灣打造成功文化建設的當務之急。