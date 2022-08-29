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遭騙至寮國壓榨吐滿地血 向統促黨求救付贖金返台

記者李成蔭／新北即時報導
小藍乾哥哥阿凱（化名）表示，曾收到小藍用通訊軟體向他求救，並傳了「地上一灘血」的照片，希望能趕快拿50萬元把他救出。（記者李成蔭／攝影）
小藍乾哥哥阿凱（化名）表示，曾收到小藍用通訊軟體向他求救，並傳了「地上一灘血」的照片，希望能趕快拿50萬元把他救出。（記者李成蔭／攝影）

詐騙東南亞事件頻傳，台灣屏東有青年5月遭詐騙至寮國，期間不但高工時、壓力大又低薪，在環境及心理因素下還曾吐一大片血，後來趕緊透過通訊軟體跟家人求援，家人緊急找上統促黨協助，直到8月19日才被救回台灣。

柬埔寨詐騙案件頻傳引熱議，其實寮國也不少類似案件，屏東一名23歲青年小藍（化名）29日在位於中和的統促黨中央開記者會，指出自己被友人騙去寮國做詐騙，後來因生活環境及心理因素還吐血，趕緊向家人求援盼能回到台灣。

影片來源：聯合新聞網

小藍表示，友人最初以線上博弈為藉口騙去泰國，後來在當地做PCR採檢並過了幾天再轉機至寮國，後來才知道要做愛情詐騙，但已經來不及，都被關在園區內。

小藍指出，那時候主管說金三角有規定，要做滿一年，且有業績才能回去，沒做滿則要賠50萬元台幣（約1.6萬美元），且1天要做12小時，中間只有短暫的休息時間，而期間「只有騙到一個女生⋯」，而月薪只有人民幣2500元（約361.4美元）。

小藍提到，園區周圍都有特勤嚴密監控，聽說有試圖想逃走的人抓回來就被打，不過自己並沒有看到，而自己也沒有被打，只是因為生活環境及心理因素，曾吐的滿地是血，趕緊向哥哥求援；從5月底被騙過去算起，直到8月19日才被救回台灣。

小藍乾哥哥阿凱（化名）表示，曾收到小藍用通訊軟體向他求救，並傳了「地上一灘血」的照片，希望能趕快拿50萬元把他救出，當時沒有多想，除有報案外，也有想到統促黨總裁張安樂，好在救援速度相當快。

小藍的母親則說，當時小藍只說要去澎湖修冷氣，後來才知道是被騙去寮國做詐騙，他跟阿凱趕緊打給張安樂求援，張安樂再透過當地將軍的兒子跟園區老闆搭上線，另外也聯絡在寮國的台商朋友，雙管齊下盼盡快就出兒子，最後台商的管道先抵達園區，交付贖金39萬元（約1.2萬美元）將小藍救出。

知情人士透露，這些人口販運集團在台灣、泰國等地中介站及園區都各是不同人馬，由台灣招攬；到了泰國交給集團，集團人士將護照收集拍照，再傳給園區「挑選」，男性大概1至2萬美金，女性大約2至3萬美金。

知情人士還說，現在風聲很緊，很多園區負責人都開始很緊張，希望將手上的人「脫手」，像小藍就一直很擔心自己被賣掉，又得面對未知的未來，相當恐懼。統促黨人士補充，張安樂正積極跟大陸軍方及東南亞等國聯絡，盼加速救援。

屏東有青年小藍5月遭詐騙至寮國，家人緊急找上統促黨協助，直到8月19日才被救回台...
屏東有青年小藍5月遭詐騙至寮國，家人緊急找上統促黨協助，直到8月19日才被救回台灣。（記者李成蔭／攝影）
屏東有青年小藍5月遭詐騙至寮國，傳送跟老闆對話給家人，盼家人籌贖金救援。（記者李...
屏東有青年小藍5月遭詐騙至寮國，傳送跟老闆對話給家人，盼家人籌贖金救援。（記者李成蔭／攝影）
屏東有青年5月遭詐騙至寮國，家人緊急找上統促黨協助，直到8月19日才被救回台灣。...
屏東有青年5月遭詐騙至寮國，家人緊急找上統促黨協助，直到8月19日才被救回台灣。（記者李成蔭／攝影）
小藍乾哥哥阿凱（化名）表示，曾收到小藍用通訊軟體向他求救，並傳了「地上一灘血」的...
小藍乾哥哥阿凱（化名）表示，曾收到小藍用通訊軟體向他求救，並傳了「地上一灘血」的照片，希望能趕快拿50萬元把他救出。（記者李成蔭／攝影）
小藍的母親則說，當時小藍只說要去澎湖修冷氣，後來才知道是被騙去寮國做詐騙，他跟阿...
小藍的母親則說，當時小藍只說要去澎湖修冷氣，後來才知道是被騙去寮國做詐騙，他跟阿凱趕緊打給張安樂求援，最後交付贖金39萬元將小藍救出。（記者李成蔭／攝影）

詐騙 泰國 東南亞

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