27歲在柬國遭槍殺 曾做台積電外包商 欠債當詐團車手

台南三名男子傳出在柬埔寨首都金邊的公寓被槍殺，警方查出皆有不少前科。(翻攝自PTT)

台南3名男子傳出昨晚在柬埔寨首都金邊的公寓被槍殺，警方查出，葉姓、程姓、林姓死者3人各有不少前科，27歲葉姓男子曾做台積電 外包商、販賣魚飼料，疑在台灣時欠債，涉當詐騙集團 車手，造假台北地檢署服務證去向受害者收現金，詐得約57萬元(台幣，下同，約1.8萬美元)，被判2年徒刑。

詐欺 案的判決書指出，葉姓男子高中肄業後曾從事過台積電外包廠商，月薪4萬至5萬元，不過他積綽號「龍哥」的債務，2015年間加入詐欺集團，將偽造的台北地檢署服務證，貼上自己照片，2016年4月26日去佳里區的公園，向遭騙被列警示帳戶的鄧姓被害人，當面收40萬現金。

2016年4月28日，另名遭騙銀行帳戶凍結的李姓男子，將多張提款卡裝在信封放住處警衛室，葉姓男子便前往領取，接著共提領17萬多元；直到同年5月6日，葉姓男子再前往麻豆對被害人取款時，遭埋伏員警查獲，查扣假的北檢證件。

葉姓男子出庭認罪，法官批評他年輕力盛、肢體健全，卻不思勞動獲取報酬，破壞國家公權力機關的威信，考量有和部分被害人達成民事和解，依共犯冒用公務員名義詐欺取財罪2罪，各判1年、共犯詐欺取財未遂罪判8月，共執行2年。

葉姓男子之後獲假釋，還做過販賣魚飼料的員工、並已婚生小孩，不過2018年9月間凌晨，竟和多名友人騎機車和飆車族集結，前往安平區觀夕平台觀看煙火的路上，刻意數十輛車併排競速、超速、逆向、跨越雙黃線、違規超車、闖紅燈等，同一群的少年在安平路一段衝撞范姓騎士，造成送醫不治；事後葉姓男子被依犯妨害公眾往來安全罪，判5月徒刑，得易科罰金。