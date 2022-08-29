我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打贏誹謗官司 強尼戴普空降頒獎典禮喊：我需要工作

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

網紅數學哥仇警言論被法辦 台師大再送學懲會

記者趙宥寧／台北29日電
台灣師範大學29日發表聲明，校方對於兩名員警為維護社會治安，遭人襲擊不幸因公殉職，與社會大眾同感不捨與悲憤。(本報資料照片)
台灣師範大學29日發表聲明，校方對於兩名員警為維護社會治安，遭人襲擊不幸因公殉職，與社會大眾同感不捨與悲憤。(本報資料照片)

台南市警局第二分局民權派出所警員凃明誠及曹瑞傑22日遇襲殉職，網紅「師大數學哥」卻發文說：「被砍死就是自己活該」，台南二分局日前展開調查，將依公然侮辱等罪嫌送辦。儘管他昨晚發出道歉聲明，並承諾日後會謹言慎行，不再用惡毒言論攻擊任何警察及職業。台師大也表示，將依規定移送學生獎懲委員會審議，該生不當言論涉嫌違法部分，已由警政機關依法處理。

台北22歲吳姓網紅涉嫌在網路PO文發表仇警言論，引起軒然大波。據了解，這名「師大數學哥」的貼文，是22歲師大數學系三年級學生，他的仇警言論，讓市警二分局「氣死了」。台南市警二分局指出，對於網紅在臉書發表不理性仇警言論，警方嚴厲譴責，立刻指派專案小組調查，捍衛兩名因公殉職、維護社會治安的警察同仁尊嚴。

這位「師大數學哥」昨晚約10點30分PO文發出道歉聲明 ，他說，近日他對警察的惡意評論，嚴重傷害不幸死於砍警案的兩名警察家屬，向死者家屬致歉，承諾日後會謹言慎行，不再用惡毒言論攻擊任何警察及職業。

台灣師範大學今天上午也發表聲明，校方對於本案兩名員警為維護社會治安，遭人襲擊不幸因公殉職，本校與社會大眾同感不捨與悲憤。而該「師大數學哥」對此於臉書所作所為，引發大眾撻伐、觀感不佳，除已由輔導單位會同家長討論後續處理方式，持續予以輔導外，本校並將依規定移送學生獎懲委員會審議。

台師大說，該生不當之言論，涉嫌違法部分，另已由警政機關依法處理。本校亦會加強宣導學生網路資訊素養，提醒學生應合理使用網路，以免誤蹈法網

警察 臉書 法網

上一則

北捷驚傳松鼠咬傷人 逃脫寵物籠月台亂竄民眾驚嚇

下一則

冷眼集／輸掉2022就一定沒有2024 藍拚整合步步驚心

延伸閱讀

衰捲網紅詐騙、死亡風波 林心如發聲：希望少點欺騙

衰捲網紅詐騙、死亡風波 林心如發聲：希望少點欺騙
好辣…音樂網紅上半身貝殼遮胸 265萬粉絲害羞：想學琴

好辣…音樂網紅上半身貝殼遮胸 265萬粉絲害羞：想學琴
薄紗熱舞「少了2點」 遭質疑蹭熱度 女網紅：展示力量

薄紗熱舞「少了2點」 遭質疑蹭熱度 女網紅：展示力量
什麼都不必說…捲網紅輕生風波 林心如沉默3天照上工

什麼都不必說…捲網紅輕生風波 林心如沉默3天照上工

熱門新聞

李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

2022-08-25 12:15
曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝表示，「川蔡通話」是多種機緣促成，蔡英文是幸運兒。（記者張宗智／攝影）

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

2022-08-26 22:24
新加坡總理李顯龍日前在國慶致詞時表示要做好「心理準備」，未來區域不會像之前那樣和平穩定。對此學者解讀，可能暗示台海將有結構性變化。（取材自新加坡總理府官網）

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

2022-08-26 01:56
美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

2022-08-23 11:39
示意圖。(ingimage)

柬埔寨金邊公寓驚傳槍響 3名台灣男子遭擊斃

2022-08-28 14:42

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子