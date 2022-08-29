網紅數學哥仇警言論被法辦 台師大再送學懲會

台灣師範大學29日發表聲明，校方對於兩名員警為維護社會治安，遭人襲擊不幸因公殉職，與社會大眾同感不捨與悲憤。(本報資料照片)

台南市警局第二分局民權派出所警員凃明誠及曹瑞傑22日遇襲殉職，網紅「師大數學哥」卻發文說：「被砍死就是自己活該」，台南二分局日前展開調查，將依公然侮辱等罪嫌送辦。儘管他昨晚發出道歉聲明，並承諾日後會謹言慎行，不再用惡毒言論攻擊任何警察 及職業。台師大也表示，將依規定移送學生獎懲委員會審議，該生不當言論涉嫌違法部分，已由警政機關依法處理。

台北22歲吳姓網紅涉嫌在網路PO文發表仇警言論，引起軒然大波。據了解，這名「師大數學哥」的貼文，是22歲師大數學系三年級學生，他的仇警言論，讓市警二分局「氣死了」。台南市警二分局指出，對於網紅在臉書 發表不理性仇警言論，警方嚴厲譴責，立刻指派專案小組調查，捍衛兩名因公殉職、維護社會治安的警察同仁尊嚴。

這位「師大數學哥」昨晚約10點30分PO文發出道歉聲明 ，他說，近日他對警察的惡意評論，嚴重傷害不幸死於砍警案的兩名警察家屬，向死者家屬致歉，承諾日後會謹言慎行，不再用惡毒言論攻擊任何警察及職業。

台灣師範大學今天上午也發表聲明，校方對於本案兩名員警為維護社會治安，遭人襲擊不幸因公殉職，本校與社會大眾同感不捨與悲憤。而該「師大數學哥」對此於臉書所作所為，引發大眾撻伐、觀感不佳，除已由輔導單位會同家長討論後續處理方式，持續予以輔導外，本校並將依規定移送學生獎懲委員會審議。

台師大說，該生不當之言論，涉嫌違法部分，另已由警政機關依法處理。本校亦會加強宣導學生網路資訊素養，提醒學生應合理使用網路，以免誤蹈法網 。