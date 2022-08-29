新聞評論／電價沒大漲 因為直接從人民口袋掏錢

蔡英文總統上任前的「電價十年不會大漲」支票，靠的是從人民口袋偷偷掏錢兌現。（本報資料照片）

行政院通過2023年度中央政府總預算 案，歲出創新高；主因之一是經濟部編列增資台電1500億元（台幣，下同，約49.5億美元）「穩定供電建設方案」預算。這是由於台電配合推動再生能源政策，購電支出大增，另因國際燃料價格上漲，以及電價調整未能足額反映成本，預估全年虧損2000億元，為避免台電破產 ，因此創下了這項國營事業單次最大規模的增資紀錄，也大幅推升中央總預算歲出紀錄。

說白話，就是台電面臨重大虧損，全民必須掏錢補台電的財務黑洞；否則，台電破產，誰來供電？事實上，蔡政府錯誤的能源政策後果與風險，早就已經由全民承擔。

還記得蔡英文總統上任前的「電價十年不會大漲」支票嗎？這當然已經是經典政治笑話了。雖然蔡政府賣力地挪移乾坤、挖東補西，卻難以彌補能源轉型錯誤的惡果。蔡政府先是連年凍漲電價，強迫台電吸收成本；台電撐不住了，只好漲用電大戶，但工業成本仍會轉嫁為民生通膨；最後台電不堪虧損，財務黑洞仍由全民承擔。那本中央政府總預算書可以證明，蔡英文的確沒有「大漲電價」，因為她直接從人民口袋偷偷掏錢了。

不可思議的是，就在行政院於總預算書寫下台電大規模增資紀錄的同一天，經濟部長王美花和次長曾文生回應能源議題，竟都不知所云，以跳針回應誤導民眾。對於日本 增加未來核電占比，重啟核電廠，王美花只強調台灣核電廠如期除役，並且蒙起眼睛說，日本現在是針對三一一大地震後關閉的未屆期核電廠「做不同打算」，卻不敢回應日本核電廠延役與建設新世代核電廠等問題。

針對能源自主與能源安全，曾文生口氣更大，「沒有任何軍事行動能封鎖再生能源」、「任何武器裝備都沒辦法阻止太陽升起跟風吹進來」。這根本是在抗中「練肖話」。解放軍對台軍演已經預演了台灣能源封鎖紀事：七到十天的天然氣儲備量，加上被掐的能源生命線，反映了台灣能源的脆弱性；而非核家園燃氣占比五成的能源結構，更非不穩定的再生能源所能補上。任何軍事行動都不能封鎖再生能源，但台灣還得天天祈禱陽光普照又風調雨順，才有光電和風電。

再生能源當然是未來能源發展重點，但為掩飾能源錯誤轉型而急行軍的再生能源政策，已經不計外部成本，環境代價更無法估算。野蠻生長的埤塘種電和良田種電，改變了自然生態和人文風貎；來不及做好功課的離岸風電，正在破壞海洋生態；強制屋頂種電，也即將大規模毀滅市容。缺乏合理規畫與周詳配套的再生能源發展模式，除了大撒幣並大幅墊高電價成本外，破壞的環境與消失的生態很難回復，變成永續發展的負面示範。

蔡政府習慣用一些奇怪的邏輯和話術，為錯誤政策和執政無能卸責。停電怪罪鳥、蛇、松鼠和猴子；跳電指責胖手指操作錯誤；缺電歸咎三接延宕和四接不順；漲電價是因為俄烏戰爭導致國際能源飆漲。完全沒有錯誤的就是民進黨供桌上的非核神主牌，完全沒有責任的就是蔡政府紙糊的執政能力；所有的錯誤和責任，都透過總預算由全民承擔。

歐盟將核能列為環境永續綠能，美、英、德、日、韓等國紛紛回頭進一步擁抱核電；台灣卻豪擲鉅資砸向台電黑洞，持續推高總預算歲出和短差，並且綁著全民走向能源災難。民進黨也許還記得當年那句口號，「我是人，我反核」；現在蔡政府應該問的是，為什麼「美國爸爸」和「日本大哥哥」，都不是人？