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底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

柬國公寓槍響 3年輕台男遭行刑式槍殺

記者李奕昕、編譯陳韋廷╱綜合29日電
16名台人從緬甸KK園區入境泰國被留置，27日返台，其中有3名通緝犯；警方查出是到東南亞從事詐騙，涉案程度待釐清。(記者李奕昕／翻攝)
16名台人從緬甸KK園區入境泰國被留置，27日返台，其中有3名通緝犯；警方查出是到東南亞從事詐騙，涉案程度待釐清。(記者李奕昕／翻攝)

民眾求職被詐團騙至柬埔寨風波還未平熄，昨晚又傳出台灣人在柬埔寨被槍殺命案；根據當地媒體報導，柬埔寨首都金邊一處公寓昨晚7點發生槍擊事件，有3男遭槍殺身亡，當地警方調查後發現3人均來自台灣，年齡均為30歲。

刑事局未接獲相關訊息，正由駐越南聯絡官聯繫柬國警方設法了解案情。至昨截稿前仍無法證實報導真實性，不過網路傳出三人都是台南人。

根據柬中時報報導，3人陳屍地點在金邊一處公寓，遺體旁有大片血跡，疑為頭部中彈，遭行刑式槍殺。

官警說，柬埔寨政府親中，外交部在柬國沒有代表處，刑事局也未派聯絡官，對於近期民眾遭人口販運已捉襟見肘，若證實是台人遭槍殺，因欠缺官方管道，施力點恐有限。

此外，緬甸KK園區詐騙問題嚴重，16名台人日前從園區離開入境泰國，在曼谷機場被攔下，前天返台。刑事局查出是到當地從事詐騙，其中3人是通緝犯，警詢後解送歸案，另13人先請回，報檢察官依人口販運防制法、詐欺罪嫌偵辦。

刑事局說，柬埔寨、緬甸人口販運問題嚴重，美、中及東南亞國家向兩國政府施壓，詐騙集團贖金從60萬元(台幣，下同，約2萬美元)一路降至10萬元，近期甚至不收錢就放人；不少自願從事詐欺台人乘機「混入」返台。

16人為14男2女，年紀30歲上下，3月起陸續出境，分別在泰國、柬埔寨詐團機房工作，再轉往緬甸KK園區，負責網路交友，騙兩岸及東南亞、美、澳華人投資。

詐騙集團 緬甸 東南亞

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