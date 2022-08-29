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基隆護海公投案 民團轟「對台電開綠燈、對人民開紅燈」

記者游明煌、邱瑞杰／基隆29日電
護海公投 基市府球丟中央 資利來源：外木山行動小組
護海公投 基市府球丟中央 資利來源：外木山行動小組

台電規畫基隆協和電廠轉型為燃氣機組，並以填海造陸方式興建第四天然氣接受站，地方發起基隆首個地方公投「護海公投」，提送基隆市政府審核，但近日基市府卻回文表明仍存有諸多疑義，無法決定，將報行政院認定是否屬地方自治事項。

發動公投的「守護外木山行動小組」批評基市府刻意拖延，今天將前往行政院抗議。公投領銜提案人、基隆市議員王醒之表示，如果行政院與基市府最後用行政手段聯手封殺了這個公投，基隆的民意將會透過別的方式展現，並且絕對會在九合一選舉付出代價，不排除升級為全台性公投。

為填補核二廠明年除役後的電力缺口，台電規畫基隆協和電廠轉型並就地興建四接，預定地是珊瑚礁生態與漁業資源保育區，引發基隆當地反彈，也多次遭環評打回票。上月，台電於環評補件時提出東移方案，填海造陸的位置改設在基隆港船舶進入的港嘴處。

「守護外木山行動小組」發動公民投票連署，公投主文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」公投，希望於年底九合一選舉時併同舉行。

小組指出，基隆護海公投6月1日起跑，法定提案人數1238人一周達標，6月17日送件市府。市府7月15日要求補正；就在市府於8月19日應完成審查前一天，小組於8月18日卻再收到市府公文，認為該公投在法律上涉及中央專屬權限，因此要報請行政院認定。小組批評，如今基隆市府把球交給中央，對比兩年前基隆市政府僅以20多天就回文台電「原則同意開發事項」，無疑是對公投的惡意抵制，「對台電開綠燈、卻對人民開紅燈」。

基隆市政府昨原本僅回應「均依規定辦理」，晚間再表示，市長林右昌向來主張五項原則，包括用最嚴謹程序與標準進行環評審查，讓更多專家學者參與充分討論，台電要與地方民代及民眾充分溝通說明，也要保障外木山漁民生計，確保基隆港航運安全。

基隆協和電廠擬「填海造陸」蓋第四天然氣接收站引發爭議，地方因此發起護海公投。(記...
基隆協和電廠擬「填海造陸」蓋第四天然氣接收站引發爭議，地方因此發起護海公投。(記者許正宏／攝影)

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