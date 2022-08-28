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黃喉貂不愛獨來獨往 公貂愛組「男團」還很講義氣

中央社台北28日電
有「黃色閃電」美譽的台灣保育動物黃喉貂常常是2、3隻一起行動，公貂們組成的「少男團體」，會發出信號相約玩耍、圍捕體型大上幾倍的山羌。（東森提供/中央社）
有「黃色閃電」美譽的台灣保育動物黃喉貂常常是2、3隻一起行動，公貂們組成的「少男團體」，會發出信號相約玩耍、圍捕體型大上幾倍的山羌。（東森提供/中央社）

有「黃色閃電」美譽的台灣保育動物黃喉貂，由於棲息地位於玉山群峰，生態紀錄近乎空白，生態節目「地球的孤兒」聚焦牠的生命故事，更發現有如男團般、喜歡群聚行動的習性。

三級保育動物黃喉貂主要分布在海拔3000多公尺的玉山群峰，移動速度又快，野生黃喉貂很難拍到，因此有了「黃色閃電」的稱號。長期關注台灣特有動物的「地球的孤兒」主持人白心儀注意到，黃喉貂很少有生態紀錄，科研經費更少得可憐。

憑著一股熱情，白心儀和2名攝影決定扛著沉重器材，克服高山症與險峻地形，隨著研究人員逐一檢查自動相機，追尋黃喉貂身影。

研究人員分享，早期由於資料缺乏，對黃喉貂的習性難以掌握，偶然間注意到誘捕黑熊的蜂蜜不斷消失，才發現原來肉食性的黃喉貂也愛吃蜂蜜，還很識貨，特別愛吃龍眼蜜，為了吃甚至爭先恐後鑽進誘捕籠。

歷時1年拍攝期間，他們多次觀察到，黃喉貂不同於一般貂科動物喜歡獨來獨往，常常是2、3隻一起行動。原本猜想是黃喉貂育兒行為，教導幼貂捕獵，但經過研究人員基因比對，發現是公貂們組成的「少男團體」，會發出信號相約玩耍、圍捕體型大上幾倍的山羌。

彼此間互動熱絡且講義氣，如果有一隻公貂誤入誘捕籠，同伴必定在附近守候不肯離去，等到研究人員放回牠後，才一起回山林。但就像人類的偶像團體，也會吵架、單飛拆夥，甚至拆夥同伴還會各自另起爐灶，組成新團較勁，讓製作團隊打趣笑說，簡直是黃喉貂版的「超級偶像生死鬥」。

「地球的孤兒－台灣的精靈II」本季2大主角飛鼠、黃喉貂，在全球生態研究中，一直是漏失的一塊拼圖，由於瀕危程度不如黑熊等重度保育類動物，各國願意投入的資源少之又少。

特別的是，當系列第1集飛鼠播出後，白心儀竟接到來自國際媒體的聯絡，BBC主動表示想來台拍攝飛鼠，國家地理雜誌也表達合作意願，盼一起提升民眾對黃喉貂的關注。讓白心儀感到榮幸，更開心能將研究人員的辛苦搬上國際，她告訴所有觀眾：「地球上，每一個動物都重要，每一個你，也都重要。」

攝影

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