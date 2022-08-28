新聞評論／三高總預算 蔡政府撒錢掩飾錯誤政策

行政院通過號稱史上最大規模的中央政府總預算案，行政院長蘇貞昌吹噓是「從小照顧到老」，但細審內容，根本是蔡政府撒錢掩飾錯誤政策。（記者葉信菉／攝影）

行政院通過號稱史上最大規模的中央政府總預算 案，寫下歲出歲入最高、短差最高、特別預算也最高的三高紀錄。行政院長蘇貞昌以「照顧國人、壯大台灣」的口號，吹噓這部總預算是「從小照顧到老」；但細審內容，根本是因應各種錯誤政策與國家危機，不得不拿出大筆預算補洞。然而，這樣的危機總預算，只能延緩危機變悲劇，解決不了根本問題。

第一項國家危機當然是台海危機。總預算增加最多的就是國防預算，加計購機特別預算與非營業特種基金高達5800多億（台幣，下同，約191.5億美元），不但軍事投資增加，因應兩岸情勢軍機升空、船艦出海，作業維持費也大幅增加。這是台海險峻的必然結果。主計長朱澤民也說得很白，如果不足以因應明年需求，國防部第一預備金和政院第二預備金都會支應。也就是說，一旦台海衝突，還會無限燒錢。

第二項危機是少子女化危機。少子女化對策經費達1088億元，較今年成長282億元；這些經費是用來作為「零到六歲國家陪你養」補助與托育改善等對策。這些補助看似充滿誘因，卻解決不了年輕人長期低薪、發展機會受限、難以安家等問題，看得到的補助根本無法讓年輕夫妻「敢生敢養」。少子女化危機難解，預算的增加只是為政策無能擦脂抹粉而已。

第三項危機是能源危機。錯誤的能源政策讓電價成本大增，為了政治考量又不准台電漲電價，台電預估今年大虧2000億元，政府被迫拿出1500億元來解救台電的破產 危機。這筆錢甚至比國軍作業維持費、少子化對策費都高。政府以「穩定供電建設」名目，砸錢掩飾錯誤能源政策，卻遮不住越來越真實的能源風險，也擋不住越來越大的電費成本壓力。

面臨破產危機的不只台電，還包括勞保基金。根據勞保精算結果，四年後就要破產，政府告訴勞工將再撥補450億，讓破產危機再延兩年到2028年。勞動部長忙著向行政院稱謝，卻不敢碰觸勞保年金改革，破產拖兩年，未爆彈還沒有拆解；蔡政府年年幾百億填勞保，不過是把問題丟給下一屆政府。何況不只勞保，健保基金也需240億元補血才挺得下去。

至於疫情 將如何發展，誰都料不準，雖然比去年多編了600多億給衛福部，還是得祈禱老天保佑，疫情別再起，否則這預算只怕也不夠。而這預算編列也透露出，政府其實對疫情沒有多大把握，只好先備糧草，以免到時要搶疫苗卻拿不出子彈，還要靠美日和郭台銘、慈濟、台積電來救援。只是這600多億，會不會又被蔡政府以疫苗採購為名，封存黑箱30年，人民已經很難監督了。

蔡政府更利用各種特別預算和前瞻計畫預算的安排，穿插到各項政事預算需求中，於是明明政府正常預算就該做的事，卻拿特別預算和前瞻預算支應，像變魔術一樣，「到處都找得到錢花」，實質規避相關債務的法定要求。可是再怎麼會做假帳，就是閃不掉政府危機四伏，到處要補洞的事實。

這部總預算「規模最大」，就是因為面臨許多錯誤政策與國家危機。加上明年開始進入總統大選年，蔡政府不能讓這些危機成為政權延續的障礙，所以各項補助撒幣都不能省。至於會動老百姓荷包的事就不能做了，政策興革更不必提了。因此看得到蘇內閣空洞的口號，看不到透過預算與政策引導來「壯大台灣」。蔡政府不改好大喜功，但砸錢撒幣解決不了政策的錯誤與國家的危機，這才是「三高總預算」令人怵目驚心的地方。