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黑白集／政治責任輕飄飄 完全吃定選民

黑白集

台南殺警案引發檢討責任聲浪，法務部長蔡清祥將明德外役監典獄長調職，並將追究地檢署延遲通緝責任。但眼前背鍋的全是事務官層級，至於政治責任，還真如同殉職員警家屬哭罵的「輕飄飄」，輕似鴻毛。

鴻海創辦人郭台銘警眷出身，特別有感，他除將分別捐贈兩位殉職員警家屬各500萬元台幣（約16.5萬美元），更怒斥内政部長徐國勇與蔡清祥難辭其咎。他質疑這些應作為、能作為卻尸位素餐的高官，「還有顏面待在位子上嗎」？問題是，這些被批「麻木不仁」的高官，本來就是可以不要臉，但一定要保官位。

因此，雖然郭台銘痛斥「一定要有人負責下台」，獲得廣泛回響，但行政院長蘇貞昌卻辯稱，蔡清祥在事發後立即積極作為，而徐國勇關心基層警察，說他們尸位素餐是失準、失真。其實若論政治責任，除徐國勇與蔡清祥首應負責之外，蘇貞昌也不是局外人，甚至動輒大談司改的蔡英文總統同樣不能遁逃。

結果可想而知，被推出去問斬的，只是一名典獄長；也許會再加一位檢察官扛責陪斬。

殉職員警家屬哭訴「不要只會事後講輕飄飄的官場文章」，何其椎心！但現實就是這樣殘忍，蔡政府的高官，談起政治責任，還真是輕飄飄，即使有些拗到最後不得不下台，也往往明降暗升，或假下台真轉進，完全吃定選民！

郭台銘 警察 蔡英文

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