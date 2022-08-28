雙北水南送桃園 部落憂滅村反對搶水

台灣去年遇百年大旱，水利署啟動「南勢溪引水至石門水庫工程計畫」，引起烏來泰雅族部落抗爭，超過2000人連署反對，有如新一波反搶水運動。(記者余承翰／攝影)

台灣近年降雨日數大幅減少，旱災風險大增。歷經去年「百年大旱」後，水利署啟動「南勢溪引水至石門水庫工程計畫」，耗資186億打造直徑5米寬的輸水隧道，從新北市烏來南勢溪跨域引水至桃園石門水庫，長達17.2公里；由於位處台北水源特定區上游，當地是大台北地區水源頭，近期引發環團與部落抗爭，並且串聯新竹科學園區多家上市公司逾2000人反對，堪稱新一波「反搶水運動」。

經濟部水利署副署長王藝峰表示，此案本月底前將報環保署並直接進入二階環評，將依法召開公聽會、說明會及部落會議，預計施工6年半，最快可在2028年6月完成通水。

台灣去年遇上史上最嚴重乾旱，翡翠水庫因有東北季風降雨，蓄水接近滿水位；桃園以南卻面臨嚴重缺水困境，形同「一個寶島兩種水情」。

水利署喊出「珍珠串計畫」，包裹全台水利調度規畫，擴大互相支援，強化西部供水，包含南勢溪引水至石門水庫、大安大甲水資源聯合運用等都在內，水利署強調該計畫為「同島一命」。

此計畫自近翡翠水庫集水區的南勢溪興建疏水隧道，擬引水入石門水庫。由於引水路線從新北市烏來區屯鹿開始，當地部落8月得知此計畫後發起抗議，擔心屯鹿滅村，直指「你要的水源是我流的眼淚」，並控訴對此案完全不知情，直到水利署公告二階環評招標、NGO團體告知後，才得知該計畫。

烏來福山部落主席鄭明光說，南勢溪上游是水源保護區，政府不僅沒有告知，部落未召開部落會議，還直接找代表黑箱作業。過去他曾在翡翠水庫工作，眼見近年上游水量愈來愈少，屢次面臨缺水、山上還有農作，「為科學園區跟我們搶水，要我們如何生存？」

生態工法基金會執行長黃泰華說，這是破壞原始山林、殺雞取卵的計畫，尤其是600萬人居住的雙北地區、水源頭的泰雅族部落都將被影響，卻毫不知情，官方施工時，有上萬輛重型機具、砂石車載廢土進入部落，卻以拓寬道路為由利誘居民，「非常不可取」。

王藝峰解釋，引水原則會保留下游大台北地區用水、台電發電用水及生態機流量等，並不會影響翡翠水庫及大台北地區用水權益。