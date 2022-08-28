領隊「像被魔神仔牽引」帶往深山 武界失蹤5獲救

台中市清水區公所24人26日到南投縣仁愛鄉武界溯溪，但有5人迷路失聯，經徹夜搜救，27日由前來支援的台中市消防局平安尋獲，5人狀況良好，只有1人腳部受傷。圖為搜救過程畫面。（圖：台中市消防局提供）

台中市清水區公所前天自強活動到南投縣武界溯溪，臨時起意探望訪一線天美景，結果26人有19人失聯，前天傍晚先尋獲14人，簡姓領隊和4名員工受困濁水溪谷，經歷野豬衝擊，昨下午才尋獲，獲救者說「領隊帶著大家往深山走，如同被魔神仔（台語，指鬼或精怪）牽引」。

簡姓領隊昨晚抵達武界派出所，他全身癱軟，靠搜救人員攙扶才能行走。對於隊員指他帶錯路，導致大家受困，他一語不發，直到坐上車後，才表示會向隊員道歉。

清水區公所自強活動，員工眷屬24人，司機領隊2人，前天上午到武界健行溯溪，臨時決定到武界部落下游5.3公里的濁水溪美景「一線天峽谷」參觀，有7人先回到武界部落用餐，但過了中午不見其他19人，報警求助。

法治村長葉阿良騎車先找到14個人，但林姓司機、紀姓、柯姓、顏姓員工、簡姓領隊蹤跡全無。經過一晚，搜救人員在一線天下游找到5人，簡姓領隊腳受傷。

柯表示，當時簡姓領隊說「只要半小時」就到一線天，但走了好幾小時還是沒看到，詢問三、四次，他只回答「再30分鐘就到了」，直到天色全黑，才承認「走錯了」。

後來大家在河床邊休息，簡獨自涉溪到「良久瀑布」，但過溪時突然滅頂被沖走，幸好爬上對岸，但手機 和拖鞋不見，剩下的人在河床升火過夜，避免失溫。

至於顏早已落隊，自己找地方休息，碰到山豬也只能趕緊跑開，沒有食物和水，只能靠溪水解渴。前天恰逢農曆7月鬼門關，葉阿良說，部落規範旅遊範圍，不可進入一線天下游，但一線天指標明顯，不太可能帶錯路，「這事件很奇怪，無法說清楚」。