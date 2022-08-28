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警殉職郭台銘怒 陳文茜：他想不忍耐了

台灣新聞組／台北28日電
郭台銘（中）為兩警殉職案憤怒點名徐國勇與蔡清祥難辭其咎。圖為他2019年出席因公殉職的鐵路警察李承翰入祀忠烈祠儀式。(本報資料照片)
郭台銘（中）為兩警殉職案憤怒點名徐國勇與蔡清祥難辭其咎。圖為他2019年出席因公殉職的鐵路警察李承翰入祀忠烈祠儀式。(本報資料照片)

台南兩警遭殺害殉職，鴻海創辦人郭台銘26日在臉書宣布分別捐贈500萬元（台幣，下同，約16.5萬美元）給兩人的家屬，點名內政部長徐國勇與法務部長蔡清祥難辭其咎，該篇文章已超過14萬人按讚。資深媒體人陳文茜在臉書《文茜的世界周報 Sisy's World News》發文，這不是郭台銘第一次捐款給殉職的警察。「過去他心痛、但低調捐贈。但或許這次他不想忍耐了」。因為警察的命也是命。

郭台銘發文表示，台南殉職員警凃明誠、曹瑞傑的新聞，讓他感觸很深，他的父親是刑警，警眷的心情他了解，這種痛，真的很難放下。他捐款希望能拋磚引玉，彙集社會善的力量，一同努力讓凃警員與曹警員的家庭至少不要因為這次悲劇而經濟陷入困頓。

郭台銘也對徐國勇與蔡清祥喊話，批兩名部長難辭其咎。他表示，應作為、能作為、尸位素餐的官員，「你們還有顏面待在位子上嗎？這件事一定要有人負責！一定要有人下台」。

陳文茜說，這是一篇重量級國際企業家的文章，但更是一篇警察之子的心聲。發表前他慎重地請一位知名律師修改，才發文。

她說，警察為所有人民維護治安時，「該保護他們性命的法律在哪裡？叫他們執勤站在第一線、該為他們積極立法催促立法進度的行政長官在那裡？該盡職全力為他們修法保命的立委在那裡？」

她說，許多人問她為什麼要捐款？國家不是有撫恤金給殉職警員嗎？郭台銘捐了，我們還捐嗎？她的回答是，當我們有難時，第一個幫助我們的是警察，不是空洞的「國家」。長長的捐贈名字讓可憐的阿嬤、傷心欲絕的媽媽看到的人民之情。沒有「國家」，還有有情有義的人民，尤其當下她們對「國家」如此失望時。

行政院長蘇貞昌則說，郭台銘是性情中人，政府會虛心聆聽、勇敢改革郭台銘所指教的方方面面。

殺警發生後，警方查出兇嫌林信吾申請8月13日至15日返家探親，探親地填寫母親寄戶在高雄市鳳山區戶籍地。基層員警表示，起初究責時，有人想把原罪指向警方，林確實在8月13日有到鳳山警分局南成派出所報到。

但規定返監當天無須再回派出所報到，警方在8月15日接獲明德外役監傳真，告知林信吾未返監，查訪才知林母不住鳳山，而是住台南，感嘆「警察被殺，又要叫警察當代罪羔羊」

此案讓死刑存廢議題再度受到重視，補教名師呂捷表示，慎殺不應該等於廢死；路人沒有權力談原諒，只有上帝和受害人的家屬才有資格談原諒。

警察 郭台銘 臉書

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