中國無人機又傳闖台灣外島防區 竟低飛到攝台戰情掛圖

這架無人機並逐漸下降高度，近距拍攝營區内一處位於大型機槍碉堡上有台灣防務簡報圖台、機艦識別掛圖的有頂崗哨。（取材自微博台灣傻事影片）

又傳中國民用無人機跨海闖台灣金門防衛指揮部外離島營區近空拍攝的事件，甚至接近台灣有兵棋圖台與戰情掛圖的崗哨拍攝，若強化影像，恐洩露軍情。

微博 「台灣傻事」28日凌晨上傳一部44秒影片，内容顯示一架無人機近空完整拍攝台灣外島一處營區，圖中的旗桿上的國旗還被打上馬賽克。

鏡頭所見，這架無人機逐漸下降高度，並調整左右焦距，近距拍攝營區内一處位於大型機槍碉堡上有台灣防務簡報圖台、機艦識別掛圖的有頂崗哨。

影片顯示，崗哨裡武裝的哨兵察覺無人機後，抄起對講機並掩上口罩 ，通知位於崗哨後方主營舍的安全士官，大型電扇前的非武裝官兵奔出查看後，只見營區也有著體育服的官兵開始打電話聯繫回報。但都没有任何反制措施。

這部影片上傳四小時内就有70萬次點閱，並被傳到其他平台，堪稱「瘋傳」，畫面不但對營區國旗打馬，部分影像還被局部放大、加上標題，屬認知作戰的可能性高。但防區遭到拍攝、軍方對中方民用無人機束手無策卻是事實，無人機甚至飛到戰情掛圖前方拍攝。軍方何時要授權官兵有效反制民用無人機，還在等國安單位議決。