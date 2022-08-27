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永康街全球最酷街道第4 「台北沒有其他地方比得上」

台灣新聞組／ 綜合27日電
芒果冰的神話 永康街「冰館」著名的芒果冰，最旺時一天要用掉二、三千斤的新鮮芒果。（本報資料照片）
芒果冰的神話 永康街「冰館」著名的芒果冰，最旺時一天要用掉二、三千斤的新鮮芒果。（本報資料照片）

全世界各國家街道都有著不同的人文特色、無數條街道展現不同風情。近期英國媒體《Time Out》文化通訊周刊，針對2萬人進行訪問調查一項有趣議題，選出大家心目中認為「全球最酷街道」是哪些？ 其中位於台北大安區的「永康街」名列第四。

《Time Out》於內容介紹寫道，這條位於溫文爾雅的東門街區的小巷，到處都是一流的餐廳、傳統油炸小吃、令人沉淪的甜點店、高檔精品店和歷史悠久的茶室，並大讚「台北沒有其他地方比得上永康街了」。

永康商圈是以「永康公園」為中心，涵蓋永康街、麗水街、部分的金華街、部分的潮州街和街口附近的信義路商店。商圈原先聚集了許多台灣小吃與餐廳，後來亦漸漸開設了不少異國美食餐廳、許多風格獨具的咖啡館，以及一些精品小店。

《Time Out》這項「全球最酷街道 (coolest streets in the world)」調查，是對2萬人進行訪問，並請專家、撰稿人根據美食、娛樂、文化和社區作為標準評選出認為最酷的街道，2022共有33條街道入榜，較去年首屆多了三條街道，新增了台北、孟買、雅典等城市。

據悉，奪下今年冠軍寶座的是加拿大蒙特利爾的惠靈頓街（Rue Wellington）擁有該市最好的餐廳、酒吧與城市沙灘；第2名則是澳洲墨爾本的格特魯德街（Gertrude Street）雖然靠近市中心反而綠樹成蔭，緩慢而寧靜；第3名則是蘇格蘭格拉斯哥的大西部路（Great Western Road）從米其林高級餐廳到平民餐廳都有。而5到10 名分別為丹麥哥本哈的 Værnedamsvej、紐西蘭奧克蘭的Karangahape、香港港島的太平山街、泰國曼谷的Yaowarat Road、德國柏林的Oranienstrasse，以及美國 舊金山的Hayes Stree。

11到20名則為：墨西哥的墨西哥城Avenida Ámsterdam、希臘雅的 Kolokotroni、美國洛杉磯 Avenida Virgil、加拿大多倫多的Ossington Avenue、哥倫比亞 麥德林的Vía Provenza、美國邁阿密Calle Ocho、英國倫敦Deptford High Street、葡萄牙里斯本 Praça das Flores、迦納阿克拉的Oxford Street、美國芝加哥 Wentworth Avenue。

英國媒體《Time Out》文化通訊周刊，將台北大安區的「永康街」名列全球最酷街...
英國媒體《Time Out》文化通訊周刊，將台北大安區的「永康街」名列全球最酷街道」第4。(翻攝自《Time Out》官網)

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