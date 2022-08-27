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旅遊業喊「光輝10月」 機組員盼外站解封

記者盧逸峰／台北27日電

台灣民眾企盼能早日出國旅遊，交通部觀光局從3月起就多次跟業者會談，為邊境解封做準備。台北市旅行公會副理事長、昇漢旅行社董事長柯牧洲表示，台北公會從2月就提出邊境解封「357」建言，3月開放商務；5月開放旅客入境、7月開放旅客出境，但遲遲等不到邊境解封。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨日接受電視專訪時說，從實務來看，最快可能在9月底、10月初鬆綁邊境管制，猶如讓旅遊業界看到一絲曙光。柯牧洲說，台北公會會積極爭取「光輝10月」，盼在10月能實現檢疫措施0+7、提高入境總人數、實質達到邊境解封，甚至更快實現開放跨境旅遊。

柯牧洲也坦言，有關邊境鬆綁已經「狼來了」太多次，產業已經不敢相信指揮中心的說法，因此也不會太期待，仍要等到真正可以操作才是真的。

另外，機師工會則期待外站可以先解封。為此，民航局前天邀集航空公司、機師工會代表討論「國籍航空機組人員防疫健康管控措施」。機師工會透露，會中初步討論機組員在自主健康管理及自律原則下可於外站外出，或在旅館內使用旅館設施等，但仍待指揮中心同意。

機師工會表示，機組員出境到外站時，都持有一次性房卡管制，直到下一趟任務才能夠離開房間，形同是處於隔離檢疫的狀態，這項嚴厲防疫政策已維持近兩年時間，既然國內防疫對策已從清零轉為共存，機組員也盼解除在外站嚴格的防疫管制，至少能出門透透氣，否則對身心都是煎熬。

邊境 防疫 旅館

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