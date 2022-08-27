殺警案究責 明德典獄長遭拔官 立委：不是解決問題方法

明德外役監受刑人犯下台南殺警案，典獄長杜聰典遭拔官調職。(圖：取材自臉書)

明德外役監受刑人林信吾脫逃期間犯下殺警案引爆社會怒火，遇害員警家屬抨擊典獄長欺上瞞下，法務部長蔡清祥昨天表示，將典獄長杜聰典調離現職，靜候調查。至於台南地檢署未立即對已脫逃的林嫌發布通緝 ，法務部也責成高檢署查明南檢遲延通緝的原因及責任歸屬。

明德外役監典獄長是殺警案發生後，第一位遭拔官下台的首長，杜聰典透過外役監表示，尊重長官安排，但此舉能否平息民怨仍待觀察；鴻海創辦人郭台銘昨天批評此案有太多離譜、荒謬的地方，點名內政部長徐國勇和法務部長蔡清祥「難辭其咎」。

朝野立委皆指出，典獄長在行政面有疏失應調職，但光典獄長下台不是解決問題的方法。國民黨立委葉毓蘭指出，整個制度有疏漏，典獄長才上任沒多久，恐怕是非戰之罪，當外役監通報受刑人脫逃後，警察 機關和地檢署沒有積極追查，在轄內發生重大犯罪時，檢警都沒聯想到是通報的受刑人，一切程序都不可思議，下台也許能平息眾怒，但不是解決問題方法。

蔡清祥昨在台南地檢署檢察長葉淑文等人陪同下到殯儀館，慰問兩殉職警家屬，對家屬反映警察設備不足、外役監逃犯通緝太慢等問題提出說明及補救措施。媒體詢問「郭台銘說你麻木不仁，是否考慮下台？」蔡清祥臉色凝重，不發一語迅速離去。

蔡清祥昨邀集監獄 及犯罪學專家學者、監獄實務工作經驗者、監所關注小組、民間司改會等專家、學者，舉行「研商外役監條例等修法及外役監改進措施會議」，但會中並無具體結論。

對於現有38名待執行槍決的死刑犯，蔡清祥昨表示：「我是執法人員，一定會依法處理。」現有執行死刑規則若不合時宜，各界都可以檢討，但法務部身為行政機關，除非修法，不然以現行法令就只能依法行政。

蔡清祥日前以法務部訂定的「執行死刑規則」中規定，死刑案件若聲請大法官解釋，不得在程序終結前執行，由於目前死囚均聲請釋憲，法務部因此無法執行。

法界人士指出，刑事訴訟法規定，執行死刑由法務部長決定，批准死刑執行案件是法務部長的權責，如今法務部長把不執行死刑的原因，解釋成所有死囚都在聲請司法救濟程序中，但這些救濟程序又是法務部自行訂定，說法相當矛盾。