對峙雙刀醉漢警開13槍 符合用槍條例將記功

台南吳姓男子（左）持刀攻擊警方，警方拔槍對峙，路人側錄驚險過程。(圖：讀者提供)

台南日前才發生殺警奪槍案，昨天又驚傳吳姓男子酒後持雙刀攻擊派出所值班警員，警員李峻安連開13槍，吳男中六槍送醫無生命危險；市警局檢視李男開槍過程符合用槍條例，將記功一次，警察 局長方仰寧重申，絕對支持基層警員在遭受生命危險時，大膽用槍。

吳男（44歲）住學甲區，曾情緒不穩有送醫紀錄，因親戚住家在宅港派出所附近，有時會來串門子。昨天下午吳男酒後闖入派出所，表明天氣熱要吹冷氣，當時所內僅剩警員李峻安一人，吳男又向李男抱怨朋友曾因酒駕遭送辦，接著坐上值班台，遭李男制止要求離開。

未料，吳男突情緒抓狂，向警員嗆「你打不過我」，隨即從腰後口袋抽出2把約20多公分長菜刀，警員見狀緊急退到派出所外，要求吳男放下刀械，但吳男不理會持續進逼揮刀，警員情急下先對空鳴槍，吳男依舊往前，警員緊急開12槍後，再換彈匣開1槍，吳男身中6槍，受傷部位包括左大腿、右前臂，右下腹及腿部。

吳中槍倒地後，員警隨即通報119，緊急送醫戒護救治，醫院檢傷吳男生命徵象穩定，無生命危險。方仰寧說，李峻安開槍過程完全符合用槍條例，將給予記功一次表揚，他會全力當警員後盾，希望外界多支持警察。

現年40歲的李峻安從警五年多，過去在台東服務三年，二年前回到家鄉學甲，驚魂未定的他說，發生殺警案後，同仁們警覺性都很高，看到對方抽出刀來且有酒味，僅有數秒處置，真的生死一瞬間。