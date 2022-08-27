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郭台銘捐2警各500萬 斥徐國勇、蔡清祥麻木不仁

台灣新聞組／台北27日電
鴻海科技集團創辦人郭台銘表示，一定要有高官為殺警案下台。(記者曾吉松／攝影)
鴻海科技集團創辦人郭台銘表示，一定要有高官為殺警案下台。(記者曾吉松／攝影)

台南殺警案引起社會關注，鴻海創辦人郭台銘昨怒斥，內政部長徐國勇與法務部長蔡清祥難辭其咎，類似不幸的事件一再重演，基層員警的犧牲何時停止？這些高官已經到了麻木不仁的程度，應作為、能作為、尸位素餐的官員，還有顏面待在位子上嗎？這件事一定要有人負責下台。

對於明德外役監典獄長杜聰典調職候查，國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，督導長官有無行政處分，從總統到部長至今都沒出面道歉；立委賴士葆說，蔡政府充斥著出一張嘴的官員，行政院長蘇貞昌、徐國勇都應負責。

民進黨立委江永昌說，殺警案天理不容，典獄長調離現職是在民怨沸騰下，有必要給民眾一個交代，但是事件調查、制度缺漏才是重點，例如上級督導長官是否有責任？制度上外役監逾假未歸要如何處理更完善？

郭台銘父親也是刑警，他昨天在臉書表示，「警眷的心情我了解，這種痛，真的很難放下。」他將分別捐贈500萬元台幣（約16.5萬美元）給雙方家屬，希望彙集社會善的力量，一同幫助警員家庭不要陷入經濟困頓。

台南市警察局長方仰寧表示，警察過去很多勤務沒帶槍，因警察勤務是動態的，未來員警要配槍只要主管同意就可，不能在遇到歹徒時武力太過薄弱。

警界出身的的新北市長侯友宜，昨天接受本報聯合報專訪時，談及「警察弟兄」忍不住哽咽，他首度明確表示，法律上有規定，對殺警者應該從重量刑，速審、速決、速行，不要光有法令卻不執行，多思考一點被害者的公平正義，「依法執行，執政者應展現態度」。

對於警察用槍空間太保守，侯友宜說，他很多次被歹徒拿槍抵在頭上，每次都幸運撿回一命，在和歹徒搏鬥時，應給警察用槍上更多支持及保障，與其提高撫卹，不如多提供一點上陣的保障，更希望法令多給警察一點彈性空間去壓制犯罪，而不是事後出事再來彌補。

「警察不只是弟兄，也是家人，我最了解基層員警的心聲。」侯友宜表示，近距離搏鬥就是生死之間，哪還有空去回想用槍時機和步驟，往往連用準星瞄準都來不及，依直覺就開槍自保。他當刑警時，配槍掛在腰間，一遇到緊急狀況要立即掏槍，很多時候一用力掏槍，腰間瞬間皮破血流，至今仍留下傷痕；現在放寬對空鳴槍不寫報告只是皮毛，如果沒有更多的用槍彈性空間，受傷害的就是警察。

警察 侯友宜 郭台銘

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