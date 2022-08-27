高雄鹽酸桶屍案 行凶情侶重判 被害家屬：一命償一命

高雄市情侶吳俊忠、熊俐棋不滿向林姓卡拉OK老闆娘盤店未果，不僅私行拘禁林婦，還剪頭髮、剝光衣服、猛力毆打，導致林婦橫紋肌溶解症身亡。

吳俊忠、熊俐棋兩人犯後將屍體裝入大型塑膠桶，再倒入鹽酸埋在空地，直到近6年才被發現，最高法院依殺人等罪判吳19年7月徒刑、熊女17年8月徒刑定讞。

吳俊忠、熊俐棋2014年得知林婦打算轉讓卡拉OK店，支付5千元訂金取得店面鑰匙後，卻得知房東 不願續租的消息；兩人不甘開店成本白費，認為林婦明知房東不再續租，卻仍盤讓店面。

2014年12月11日，熊俐棋和林婦發生爭執，聯合吳俊忠將林婦囚禁在夾層房間，連如廁都不自由，隔天熊女聽到林婦呼救，衝入房內以手臂勒壓林婦脖子，吳男則拿鈍器暴打林婦，導致大面積瘀傷，兩人未及時將林婦送醫，反將被害人放入小貨車，開車四處繞行，最終因橫紋肌溶解症身亡。

同年12月14日，吳俊忠、熊俐將屍體掩埋棄置土坑中，擔心遭人發現，再將屍體挖出，放入塑膠桶並倒鹽酸、以水泥覆蓋，並將塑膠桶埋入高雄捷運 橋頭糖廠站對面空地。

案發6年後，地主請人除草、整地，因怪手挖破塑膠桶，才讓林婦屍體被發現，檢警循線逮捕吳俊忠、熊俐棋到案，但熊女案發後始終推諉卸責，也未和家屬和解；林婦女兒說，被告在法庭上說謊，看了很痛心，不在乎賠償，「要一命償一命」。