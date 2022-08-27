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文大選出新校長 「華岡人」王子奇出任

記者許維寧／台北27日電
中國文化大學董事會近年風波不斷，連帶也使校長職務出缺多時，最新校長遴選結果26日下午正式出爐，由現任研發長王子奇獲選，將報請教育部核准聘任。（中國文化大學提供）
中國文化大學董事會近年風波不斷，連帶也使校長職務出缺多時，最新校長遴選結果26日下午正式出爐，由現任研發長王子奇獲選，將報請教育部核准聘任。（中國文化大學提供）

文化大學受到少子化衝擊，今年分發缺額全台最多，誰來帶領文大改革往前，備受關注，董事會昨選出第九任新任校長，由「華岡人」、文大研發長王子奇出任。文大表示，後續將報請教育部核准聘任。

文大前任校長徐興慶去年宣布不續任後，由副校長王淑音代理至今已長達九個月，昨由董事會圈選王子奇為第九任校長。董事會表示，王子奇擁有文大化學工程學系學、碩士，台大化學工程學系博士，現擔任化材所主任和研發長，學經歷俱優。

昨出席董事共九人，董事之一王寶輝請假、徐興慶迴避。據知情人士指出，董事會於王子奇、北商大前校長張瑞雄做抉擇，其中張瑞雄治校經驗豐富，但考量張曾遭彈劾，最終選出有文大血統的王子奇出任新校長。

董事會說，王子奇獲多數遴選委員青睞，更獲出席九位董事全數支持；未來董事會將充分授權新任校長治理學校、改革校務，帶領文大面對少子化挑戰。

不過文大家族色彩濃厚，遴選階段遭教職員工質疑。對此，董事會表示，校長遴選均依照大學法、私校法等法規辦理，遴選委員除既有董事代表、校內學術代表、校外公正人士代表，也首度新增校友總會以及教職員票選代表。

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