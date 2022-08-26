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殺警兇手「壓好壓滿」 等署長來拍照?

台灣新聞組／台北26日電
警政署長黃明昭（前排右二）說明殺警案案情。(本報資料照片)
警政署長黃明昭（前排右二）說明殺警案案情。(本報資料照片)

台南22日發生殺警案，嫌犯林信吾殘忍殺害追查失竊車輛的員警涂明誠和曹瑞傑，23日清晨在新竹落網。警政署長黃明昭在大批警力壓制林信吾的同時，來到最前頭被拍攝，現場甚至傳出「給署長過」、「要拍到署長」，讓外界質疑黃明昭作秀過頭。

本報系聯合報報導，臉書粉專「靠北警察」日前就發出一篇文章，把高官全都暗諷一輪，更在文末提及2019年鐵路殺警案的受害員警李承翰：「承翰學長，對不起，你走之後，什麼事情都依然沒有改變。」

該篇投稿表示，殺害兩名警察的兇嫌落網了，要「感謝」很多人。首先提到警界高官台南市警察局長方仰寧：「原本以為我們沒有署長，是你提醒了大家他在作秀時會出現。」接著提到警察署長黃明昭未穿防彈衣就到現場，「還特意在嫌犯被壓好壓滿時，穿越重重的警力站到鏡頭最前方，勞苦功高，建議可以升四線一星。」

貼文也「感謝」台灣的司法體系，對罪犯們一次又一次憐憫，羈押條件嚴謹、假釋條件鬆散、刑期打折，「果然教化成效卓越」。

貼文也提及政治人物，表示立委成天唱歌、喝酒、關說、忙選舉，還有總統蔡英文：「感謝蔡總統，成功的司法改革、綿密的社會安全網，再度讓台灣警察濺下鮮血。」

另據新頭殼newtalk報導，立委王婉諭以及洪孟楷質疑，黃明昭這樣的做法根本就是把悲劇當剪綵，把個人名譽置於社會治安之前，沒檢討警察向媒體外流兩名陳姓男子的照片，反而在真嫌犯被大批警力制伏在地時，姍姍來遲拍照。

王婉諭還指出，陸續有基層員警質疑，事發當天警政體系的通報系統與資訊網根本沒有發揮作用。許多基層員警反而要透過新聞媒體，才能知道當下鎖定的嫌人疑是誰，甚至後來還發現陳姓男子根本就不是嫌犯。況且這名嫌犯有襲警紀錄，而且還持有警槍，如果有不知情的員警又在巡邏盤查時遭到攻擊，誰來保證不會再有悲劇發生？

警察 蔡英文 臉書

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