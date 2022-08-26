噁吻擄殺人妻 兇嫌判無期逃死

嫌犯黃東明（中）因追求通訊行女店長曾女不成，接連騷擾起殺機，一審屏東地院依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。(本報資料照片)

屏縣男子黃東明愛慕手機 通訊行曾姓女店長，追求不成由愛生恨，開車衝撞致重傷昏迷，帶到空屋上銬任她死亡。屏東地方法院認定，黃預謀故意衝撞，為達殺人目的而阻斷送醫機會，但考量他縱使假釋已逾8旬，沒有與社會永久隔離必要，25日依殺人、強制罪判無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

黃東明羈押在看守所視訊聆判，一度表達聽不清楚，法官重新宣讀判決，他沒有太大反應。曾姓被害人的丈夫說，不接受判決結果，希望判死刑，殺人是重罪，國家應保護善良守法的公民安居樂業，不是過於保護重罪犯，每個殺人犯都說有悔過之意、教化可能，輕判是本末倒置。

他說，現代人長命，若黃假釋仍身體健康，把別人殺掉輕而易舉，妻子親友都希望判死，不單是私情，國家要給犯罪者警惕。

據調查，黃去年2月起多次假借門號續約、設定帳戶騷擾曾女，被曾提告，同年4月8日晚間他開車尾隨下班騎機車的曾女，經萬丹鄉1號橋衝撞致頭部受傷昏迷，搬上汽車 後座載到約10公里外市區空屋，以手銬控制在樓梯扶手，還親吻嘴唇。

警方查獲黃要求供出曾女下落，他稱失憶，還說被曾女追撞，曾女被尋獲時已死亡。檢方調查後依殺人、強制猥褻罪嫌起訴黃。

法院認為黃已56歲，若判無期徒刑，依法須執行逾25年始得假釋，足使他與社會隔離至逾80歲，縱使假釋出監，再犯危險性顯著降低，尚無剝奪生命與社會永久隔離必要，處無期刑適當。