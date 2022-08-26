遇事才修法 安撫民怨廉價手法

明德外役監逾期未歸的受刑人，犯下殺警案，引發社會議論。(本報資料照片)

受刑人林信吾「逾假未歸」殺害兩警，外役監制度受千夫所指，藍綠也為外役監條例互推責任，但當年兩度修法時，應表達專業意見的法務部沒特別反對，遭受批評無可迴避。外役監制度當然要檢討，但犯罪防治、司法矯正問題複雜，應通盤檢討社會安全補破網，只批評相關制度，無法保證憾事不再重演。

林信吾去年獲遴選到外役監服刑，被安排在炊場當伙伕，若獄官猜得到他的暴戾，不但不會允許他在有刀具的廚房工作，更不會揀選移監；況且，外役監遴選機制採隱匿個資 、去識別化評選，有客觀考核條件，只質疑外役監如何選人，不能解決問題。

外役監是受刑人在監所與社會復歸的「中間性」處遇，主要功能在趁受刑人刑滿前，以司法行政力量施以矯治，讓受刑人復歸社會時更能適應生活，有其功能性，不能因為林信吾事件就一竿子打翻外役監制度。

未發生重大刑案的「承平時期」，輿論認為要兼顧受刑人人權，人權團體也對監獄 設施挑三揀四，發生案件後，社會又怪獄政管理鬆散；法務部是行政機關，在之前外役監條例修法時未力主專業意見，發生受刑人脫逃殺警案，當然無可迴避。

獄政法規幾經翻修，未能阻止悲劇，但遇大事就修法，將法律門檻修得更刻薄，卻是安撫民怨的廉價手法。法務部即將修正外役監條例、外役監遴選實施辦法，但頭痛醫頭、腳痛醫腳，無法真正保護人民。

法規命令是冰冷文字，當權者應與民同心，基於職責建立專業矯正制度，避免再犯及預防重罪。脫逃受刑人殺害兩警令人髮指，但在批評與悲憤情緒過後，社會安全仍待補破網。