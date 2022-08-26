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外役監補漏洞 逃脫2小時通報

記者王聖藜／台北26日電
台南市警二分局民權所兩員警因公殉職，各界送來的花束堆滿警所門前。(記者邵心杰／攝影)
台南市警二分局民權所兩員警因公殉職，各界送來的花束堆滿警所門前。(記者邵心杰／攝影)

外役監逃犯殺警惡行，法務部25日召集檢察、矯正機關討論外役監條例修法、脫逃案處理流程「補破網」，針對外役監相關法規修正部分，將朝「提高遴選門檻、強化在監考核、明確化遴選條件、排除重大暴力犯罪」等方向修法。

法務部說，為使法規修正更周延，今天將邀請監獄及犯罪學專家學者、監獄實務工作經驗者、監所關注小組、民間司法改革基金會等九人舉行「研商外役監條例等修法及外役監改進措施會議」，由部長蔡清祥主持，聽取各界意見。

另外，昨天法務部也召集相關單位研商訂定「外役監脫逃案處理流程」補破網，初步決定監所應於「案發後」至遲兩小時內，檢具充足人犯脫逃或逾期未歸等證據向檢察署傳真通報及告發，再由檢察署法警室收受，立即送交分案，由檢察官迅速辦理，依法拘提或立即發布通緝。

法務部官員說，標準流程建立後，可充足移送事證、簡化行政流程，並且迅速依法處理，妥適偵處。

針對外界關心台南地檢署接獲通報後的分案流程，法務部也已函請台灣高檢署查明執行及偵查行政流程是否妥適？有無延宕？

對於外役監受刑人返家探視問題，已責成矯正署加強行政措施，包括提供數據化資料輔助審查委員遴選適合受刑人、機關內組成遴選委員會落實審議、強化返家探視查核機制，並將研議要求受刑人逐日向警察機關報到。

監獄 暴力犯罪 警察

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