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國債衝6.6兆寫新紀錄 人均負債上看27萬

記者陳熙文／台北26日電
行政院院會通過明年度中央政府總預算案，規模之大為史上最高，其中針對少子化對策計畫特別編列954億元，較前一年度增加約23.5％達181億元。（記者杜建重／攝影）
行政院院會通過明年度中央政府總預算案，規模之大為史上最高，其中針對少子化對策計畫特別編列954億元，較前一年度增加約23.5％達181億元。（記者杜建重／攝影）

行政院昨通過明年度總預算案，送立法院審查，在新一年度預算案中，中央政府債務未償餘額累積上看6.6兆元（台幣，下同，約2186.4億美元） ，創下台灣有史以來債務未償餘額新紀錄。

行政院主計總處昨於行政院會提出「112年度（2023年度）中央政府總預算案」，歲出共編列2兆7191億元，較去年增加4680億元，成長約20.8％，其中公共建設計畫的預算規模（總預算、前瞻預算、營業與非營業特種基金）編列近6000億元，較去年增加超過三成，足見政府利用政府支出刺激經濟的決心。

然而，台灣舉債也再度增加，明年度預計舉借1736億元，再加上特別預算的舉借債務2128億元，舉債高達3864億元，占歲出總額的13.2％。

舉債金額逐漸提升，審計部在110年度中央政府總決算審核報告即做出提醒指出，按行政院主計總處今年5月30日所更新的中央政府收支概況，若政府收支包含總預算及特別預算，除107、108年度有賸餘外，109及110年度均短絀，111年短絀更預計高達4000餘億元。

報告中表示，債務不斷累積與政府針對推動前瞻建設、國防武器採購及海空戰力提升，再加上新冠肺炎紓困振興等計畫，編列多項特別預算有關，且相關特別預算的歲出規模龐大，又難增加財源挹注，導致政府總預算加特別預算後，歲入歲出差短擴增。

審計部並指出，中央政府債務未償餘額自106年底的5兆3482億餘元微降至107年底的5兆3120億餘元後，近年來逐年升高至110年底的5兆6847億餘元，預估到今年底將突破6.3兆元。

而明年度總預算案顯示，中央政府債務未償餘額（即一年以上非自償債務）預計於今年底達到6.3兆元之後，明年度更上看6.6兆元，約占前三年度GDP平均數的31％。不過主計總處指出，截至今年7月底，中央政府債務未償餘額實際數為5兆7538億元。

根據國庫署公告國債鐘訊息，110年底台灣平均每人負擔債務為24.8萬元，至111年5月底已增加為26.6萬元。隨著債務不斷擴大，民眾平均每人負擔債務勢必將持續升高。

預算 紓困 國債

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