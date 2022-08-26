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長榮弟弟派強化團結 星宇增資 二哥、姊夫認股

記者何醒邦／台北26日電
星宇航空正在辦理現金增資，預計募集33億元資金，增資後資本額將達186億元，最快9月登錄興櫃掛牌。(記者黃仲明／攝影)
星宇航空正在辦理現金增資，預計募集33億元資金，增資後資本額將達186億元，最快9月登錄興櫃掛牌。(記者黃仲明／攝影)

星宇航空為上興櫃正辦理現金增資，預計募集33億元（台幣，下同，約1.09億美元）資金，市場傳出，該增資案授權董事長張國煒洽特定人認購，包括張國煒的二哥張國明，及其姊夫長榮國際董事長鄭深池皆投資上億元，除看好星宇未來發展，也更進一步鞏固弟弟派的合作關係。

市場人士說，昔日張國煒不敵兄長股權優勢被驅逐出長榮集團，今日反而以自行創業的星宇航空吸引兄長買股，從關係決裂到同氣連枝，印證商場上沒有永遠的敵人。

長榮集團兄弟鬩牆戲碼未歇，大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒母親、姊夫鄭深池等泛弟弟派聯盟，在二月拿下長榮國際、贏了大哥派張國華後，互惠動作不斷，先前除張國煒接下立榮航空董事長，及長榮國際替其母李玉美設置秘書、司機、保全等禮遇方案，到姊夫與二哥注資入股星宇約三、五億元，在外界眼中都是強化團結的象徵。

對此，長榮國際表示，董事長鄭深池是以個人名義參與星宇增資，至於金額多寡並不清楚。星宇表示，現增認股非常踴躍，但還在繳款作業階段，假使有弟弟派人士願意認股，也是看好星宇，樂觀其成；而目前星宇股東結構，除張國煒占九成之多，還有能率集團董家及員工認股等。

雖星宇航空上半年財報顯示，營收6.3億元，較去年同期增八成，稅後虧損約26億元，但在疫情逐漸趨緩下，旅遊市場有望重回信心，而星宇下半年也有新機投入營運。而星宇在這次增資完成後，資本額將達186億元，最快九月登錄興櫃掛牌，投資人就能買到星宇股票。星宇也將在下周一舉行股東會全面改選七席董事。

長榮 投資 營收

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