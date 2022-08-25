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新聞評論／前線賣命的是員警 惺惺表態的是高官

聯合報社論
內政部長徐國勇在未確定兇嫌身分，即呼籲警察緝凶「大膽用槍」，也是失格的政客言行。（記者黃仲裕／攝影）
內政部長徐國勇在未確定兇嫌身分，即呼籲警察緝凶「大膽用槍」，也是失格的政客言行。（記者黃仲裕／攝影）

在警方全力偵辦下，台南殺警案兇嫌林信吾迅即在新竹落網，解除了一次重大治安危機。綜觀整個案發、通緝到擒人的過程，基層員警因輕忽而不幸喪命，市警局發布通緝卻誤鎖對象，內政部長徐國勇要警方緝凶「大膽用槍」，立法院長游錫堃第一時間要求「判死」，蔡總統承諾保障執勤員警安全，在在引起社會大眾的議論。治安前線的現實複雜而殘酷，對照政府高層惺惺表態的虛情假意，完全難以對應。

兩名員警駕車追捕偷竊機車嫌犯，其中一人配戴手槍，兩人卻雙雙亡於持刀的凶殘歹徒之手，令人唏噓。其間過程究竟如何，是員警對竊賊心防較低，因而反應不及；或者配槍未發生作用，乃至於其他原因，都有待警方還原現場、發現真相、找出漏洞，作為未來員警勤務教育的鑑戒。無論如何，警方切勿掉入「今天公祭，明天忘記」的陷阱；否則，凃明誠與曹瑞傑兩人就真的死得輕於鴻毛。

每次發生殺警案，警察的配槍、用槍問題就會被拿出來檢討一次，但結果又如何？三年前的火車殺警案，殉職的員警李承翰之母向前往祭悼的蔡英文說，「希望承翰是最後一個」；蔡英文則承諾改善員警裝備和資源，「要錢給錢，要人給人」。但三年過去，全國警察仍有一、兩千人的缺額，再度發生員警因配備不足喪命的案件，蔡英文的保證全部跳票。

尤其諷刺的是，兩年前政府採購了四千多組拋射式電擊槍，希望作為真槍與電擊棒之間的制伏工具。未料，政府採購的電擊槍訓練用卡匣遠遠不足，無法對員警進行廣泛訓練，以致迄今僅不到一成員警有這種拋射式電擊槍的使用經驗。事實上，四千多組拋射式電擊器已嫌太少，更可笑的是，政府有錢買裝備卻不願花錢買相關訓練工具。這種專營「表面功夫」的心態，如何提升警力？又如何確保員警的生命安全？

蔡政府雖長於大內宣，但治安工作從警力的培養到犯罪的防制，乃至經濟環境及社會風氣的改善，需要的是一點一滴的積累與落實，沒有取巧的空間。蔡政府不斷自詡「治安愈來愈好」，但全台槍枝氾濫的情況愈來愈嚴重，卻是事實。近年台灣動輒發生「行刑式」槍擊殺人事件，儘管多數案件都能偵破，政府從未將打擊伸向更源頭的槍枝販售或走私管道，流於治標不治本。包括詐騙集團橫行台灣，政府的策略卻只能派人在銀行「勸阻」受害人勿上當；最近台灣青年遭人蛇集團詐騙及販賣至柬埔寨，政府的因應仍如出一轍。可見，消極的治安政策養肥了黑道及詐騙集團，讓他們愈發囂張大膽。

打擊警察士氣的另一大因素，還有政府高層的空諾與警政人事鬥爭。蔡政府倡言「廢死」，不少殺人犯因而有恃無恐，連法官也都極力避免判死。迄今，有三名犯人因殺警遭判處死刑，卻刻意不執行。在這種情況下，游錫堃高呼「這次殺警犯一定要判死」，到底是說給誰聽？何況，他連現場情況都不清楚，即急著針對個案喊話，這是在干預司法，或只是在做個人的表態？每次出現令人髮指的案件，民間要求「判死」的呼聲就會高漲。但以蔡政府的首鼠兩端，又想占據人權的道德高地，又不想拂逆基層的憤怒民意。如此搖來擺去，只不過是在玩弄民眾的感情罷了！

徐國勇在未確定兇嫌身分，即呼籲警察緝凶「大膽用槍」，也是失格的政客言行。近幾年，他和警政署前署長陳家欽公開惡鬥，導致員警士氣渙散、治安惡化，他檢討自己了嗎？

詐騙集團 警察 蔡英文

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