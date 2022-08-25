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外役監放寬資格 藍委質疑為綠大咖量身修法

台灣新聞組／台北25日電
法務部長蔡清祥表示，不管是脫逃、逾假未歸或從監所裡脫逃，都犯脫逃罪。（記者王聖藜／攝影）
法務部長蔡清祥表示，不管是脫逃、逾假未歸或從監所裡脫逃，都犯脫逃罪。（記者王聖藜／攝影）

受刑人林信吾自外役監「逾假未歸」又犯下殺警案，殉職員警曹瑞傑叔叔昨天表示，矯正署官員說林是「逾假未歸」，而不是脫逃，這種說法是在死者家屬傷口上撒鹽。法務部長蔡清祥說，不管是脫逃、逾假未歸或從監所裡脫逃，都犯脫逃罪；昨天已啟動外役監條例及遴選辦法修正會議。

本報系聯合報報導，台北市議員徐巧芯昨天指出，國民黨和時代力量都曾試著將「外役監條例」修得更嚴格，但2020年6月被民進黨以人數優勢通過放寬遴選資格，她質疑，這個「量身打造」的修法，為的是民進黨前中常委李清福。

台北中國時報報導，徐巧芯說，李清福有「陳菊代理人」稱號，曾在蔡英文總統競選時擔任大高雄後援會總會長。因貪汙罪遭判刑10年，2017年發監執行。李曾因賭博罪被判刑3月，原本因「累犯」身分無法申請外役監，民進黨立委修法放寬累犯身分，前案為6月以下徒刑且已服刑完可聲請外役監，2020年6月修法資格一放寬，李清福馬上申請成功，同年9月到明德外役監服刑。

徐巧芯痛批，為什麼監察院長會跟貪汙犯混在一起，是不是陳菊在運作，否則為什麼提案人邱志偉、邱議瑩、趙天麟、許智傑等全都是高雄立委，她砲轟民進黨為高雄「黑派新教父」量身打造一個新天堂，根本「黑道治國」。

報導指出，邱志偉昨回應，徐巧芯不當影射、錯誤連結，徐應看清楚修法提案內容及要旨，當時修法過程相當嚴謹，且與法務部多次溝通，經朝野協商，並非為了特定某人而修法，當時全國符合資格者約2000至3000人。

民進黨 國民黨 蔡英文

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