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月底收攤？蘋果新聞網發聲明封存個資

記者陳宛茜／台北25日電
台灣《蘋果新聞網》。(本報資料照片)
台灣《蘋果新聞網》。(本報資料照片)

蘋果新聞網」傳出31日熄燈停止營業，昨於網站上發「個資聲明」表示，除將封存在職及離職員工、財稅、訂戶及會員資料，也會封存新聞部及資料室所保有之新聞及新聞素材資料等著作財產權資產。

據了解，民團擔心買家潘杰賢以「共同平台」為名，使用蘋果日報（含壹週刊）資料庫資料，今將赴立院開記者會要求文化部督促台蘋訂定業務終止後個人資料處理方法，蘋果昨因此搶先發出「封存個資」聲明。

「蘋果新聞網」原本宣布將有新買主，但傳出新買主潘杰賢背後有中資。潘接受媒體採訪時，坦承「沒把握台灣政府會同意通過交易」。據了解，潘杰賢將以旗下「龍丞創意」9月起聘用原台蘋員工，「改以共同平台方式繼續運作」。

但民團「經濟民主連合」認為，潘杰賢買「蘋果新聞網」，香港清盤人否認交易，台灣經濟部則至今未收到交易申請，原股東之一Mark Simon提告交易背信，葉一堅等人否認參與交易，「買家潘杰賢憑什麼以共同平台為名，使用蘋果日報（含壹週刊）資料庫的資料？」這將是台灣個資法立法27年以來最龐大的個資侵害與犯罪，文化部應督促蘋果日報訂定業務終止後個人資料處理方法，「豈能放任個人資料的公然搶劫」？

文化部指出，蘋果新聞網發布的個資聲明，雖已提及會員、員工、投稿者等個人資料處理方式，但仍不夠明確具體。因此，文化部已再度去函，要求台蘋10日內提出具體個人資料檔案安全維護計畫，或業務終止後個人資料處理方法。

蘋果 個資 香港

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