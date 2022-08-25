我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

台南水庫蓄水剩一半 恐影響明年灌溉

記者吳淑玲／台南25日電
曾文水庫目前蓄水量約5成。(記者吳淑玲／攝影)
曾文水庫目前蓄水量約5成。(記者吳淑玲／攝影)

今年至今還沒颱風，台南水庫蓄水只剩一半，議員昨質詢擔心發生缺水問題，也質疑工業用水搶走農業用水，市長黃偉哲說，工業用水占二成，不到農業用水的一半，較擔心明年一期作的灌溉；市府水利局說，台南三大水庫蓄水量到明年初的用水都沒問題，明年一期作能否供灌，水利署、農水署滾動式檢討，年底會做出決定。

議員張世賢說，台南前年乾旱、去年水災，目前水庫蓄水只剩一半，到年底用水恐會有問題，水利會改為農田水利署後，所屬農水路改善毫無作為，憂心工業用水影響農民權益，希望市府重視及因應。

黃偉哲答詢表示，目前為止台南並沒有缺水，民生用水的供給沒問題，也請議員提供那些農水路亟需改善，市府會向農委會反映協商改善。

水利局長韓榮華說，今年各主要水庫的蓄水量較前年同期還增加1億多立方公尺，到今年11月底，甚至年底前，台南的民生和農業用水供水都沒問題，今年二期稻作順利供灌，明年一期作能否供灌，水利署和農水署滾動式檢討，年底會做出決定。

水利局表示，8月連日午後雷陣雨，持續補充水庫蓄水，截至22日曾文、烏山頭、南化等主要水庫蓄水量約為4億1300萬立方公尺，合併蓄水率約為59.7%，據水利署評估，可穩定供應民生及產業用水至11月。

現值二期作持續供灌期間，水利局和農水署嘉南管理處滾動檢討進行間斷灌溉，節省灌溉水量，將水儘量留在水庫內，統計至7月底已省水約5200萬立方公尺。

水利局說，後續觀察重點為8月下旬之後，有無颱風或環流為台南帶來降雨，水情方面除掌握各水庫蓄水量外，也關注二期作供灌水量。

上一則

和夏立言座談 昆山台商嘆成兩岸夾心餅

下一則

月底收攤？蘋果新聞網發聲明封存個資

延伸閱讀

北加水庫屍體 證實是太浩湖失蹤兩周少女

北加水庫屍體 證實是太浩湖失蹤兩周少女
史丹福大學水政策專家：利用大自然力量 應對氣候挑戰

史丹福大學水政策專家：利用大自然力量 應對氣候挑戰
專家：恢復森林、保護海狸 用大自然力量抗旱

專家：恢復森林、保護海狸 用大自然力量抗旱
太浩湖失蹤少女 2周後遺體尋獲

太浩湖失蹤少女 2周後遺體尋獲

熱門新聞

李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

2022-08-23 11:39
國民黨3名立委赴柬埔寨成功救出一名青年，18日下午搭機返抵桃園機場時，遭航警局大隊人馬堵住空橋，航警局事後表示，人口販運案件全台關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾。（記者黃仲明／攝影）

藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

2022-08-18 17:56
台灣指揮中心指揮官王必勝19日證實，已收到觀光局提出的出入境指引草案，但考量本土Omicron BA.5疫情升溫在即，最快9月底、10月初BA.5疫情降溫後，可加速開放腳步。圖為桃園機場入境旅客。（本報資料照片）

台灣何時開放邊境？王必勝：最快9月底、10月初

2022-08-19 17:23
南市殺警案案情逆轉，專案小組排除原鎖定陳男。圖 ／讀者提供 謝進盛

台南殺警案 最倒楣的陳男祖母哭：誰來還我們清白

2022-08-23 09:35

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意
降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包