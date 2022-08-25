台南水庫蓄水剩一半 恐影響明年灌溉

曾文水庫目前蓄水量約5成。(記者吳淑玲／攝影)

今年至今還沒颱風，台南水庫蓄水只剩一半，議員昨質詢擔心發生缺水問題，也質疑工業用水搶走農業用水，市長黃偉哲說，工業用水占二成，不到農業用水的一半，較擔心明年一期作的灌溉；市府水利局說，台南三大水庫蓄水量到明年初的用水都沒問題，明年一期作能否供灌，水利署、農水署滾動式檢討，年底會做出決定。

議員張世賢說，台南前年乾旱、去年水災，目前水庫蓄水只剩一半，到年底用水恐會有問題，水利會改為農田水利署後，所屬農水路改善毫無作為，憂心工業用水影響農民權益，希望市府重視及因應。

黃偉哲答詢表示，目前為止台南並沒有缺水，民生用水的供給沒問題，也請議員提供那些農水路亟需改善，市府會向農委會反映協商改善。

水利局長韓榮華說，今年各主要水庫的蓄水量較前年同期還增加1億多立方公尺，到今年11月底，甚至年底前，台南的民生和農業用水供水都沒問題，今年二期稻作順利供灌，明年一期作能否供灌，水利署和農水署滾動式檢討，年底會做出決定。

水利局表示，8月連日午後雷陣雨，持續補充水庫蓄水，截至22日曾文、烏山頭、南化等主要水庫蓄水量約為4億1300萬立方公尺，合併蓄水率約為59.7%，據水利署評估，可穩定供應民生及產業用水至11月。

現值二期作持續供灌期間，水利局和農水署嘉南管理處滾動檢討進行間斷灌溉，節省灌溉水量，將水儘量留在水庫內，統計至7月底已省水約5200萬立方公尺。

水利局說，後續觀察重點為8月下旬之後，有無颱風或環流為台南帶來降雨，水情方面除掌握各水庫蓄水量外，也關注二期作供灌水量。