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新聞眼／不調整農漁產銷結構 難解滯銷輪迴

記者 彭宣雅
每回農漁產銷出現壓力，就可見政府呼籲企業認購，農委會主委陳吉仲搬出ESG、創造三贏等說法，但若不調整農漁產銷結構，恐難解滯銷輪迴。（記者蘇健忠／攝影）
每回農漁產銷出現壓力，就可見政府呼籲企業認購，農委會主委陳吉仲搬出ESG、創造三贏等說法，但若不調整農漁產銷結構，恐難解滯銷輪迴。（記者蘇健忠／攝影）

每回農漁產銷出現壓力，就可見政府呼籲企業認購，近年從鳳梨、鳳梨釋迦到文旦柚，都可見企業主動埋單或「被拜託」的案例，甚至中小學生也要幫忙去化石斑魚。農委會主委陳吉仲搬出ESG、創造三贏等說法，但主管機關若不去調整背後結構性產銷問題，企業認購雖非壞事，卻僅是短期三贏，恐難達ESG永續目標。

從去年中國大陸鳳梨禁令開始，不少國營企業就頻頻被要求採購農產品；半年前的鳳梨釋迦，國營企業的福委會買到敢怒不敢言。現在買完柚子，恐怕年底釋迦又來了。

撇除大陸禁令，近來幾乎年年都在處理文旦柚產銷問題，往年產量最多逾8萬6000公噸，今年7萬公噸雖較少，卻因產銷期短賣得吃力；才剛開採，部分農會門口就排滿車準備讓政府以每公斤10元台幣（約0.33美元）收購次級果。

頂級的文旦品牌、有口碑的老欉文旦，早在未採收前就被訂光，根本不需政府出手；但被補貼、幫賣習慣的農民也不少，進而不會在意技術精進、努力增加Ａ級品、降低格外品比率的問題。且農委會不斷強調收購加工次級果是為穩住價格，但農業也是產業，原本就該自負盈虧、自行銷售、處理次級品，現在竟成了要用納稅錢埋單的事，甚至連加工後的各式產品市場在哪都不知道，產業缺乏整體規畫。

企業情義相挺認購非壞事，但豈能長久？只會讓農漁產永遠跳不出滯銷與補貼輪迴。

釋迦

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