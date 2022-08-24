雙警犧牲後 警械條例修正列立院下會期優先法案

內政部次長陳宗彥表示，警械使用條例修正草案將列入立法院下會期優先法案。（記者侯永全／攝影）

台南殺警案兇嫌林信吾落網，國民黨 立法院黨團昨表示，近年殺警、傷警事件頻傳，警察 開槍擊斃通緝犯還會被判過失致死，應全面檢討「警械使用條例」、放寬警槍使用。總統蔡英文昨指示盡速完成立法，內政部 次長陳宗彥昨天表示，警械使用條例修正草案將列入立法院下會期優先法案；另會採購1萬多件防彈衣、5萬多頂頭盔。

行政院長蘇貞昌昨到台南市警三分局慰勉員警時表示，這幾年來已就警察所需要的相關法律的修正、工具的給予及執法壓力的減輕等，做各方面的全盤檢討及作為，這次再發生憾事，會再更全面檢討，避免不幸事件發生。

台北市萬華分局員警張景義六年前追捕逃犯開槍造成對方死亡，之後面對六年的訴訟。張昨說，警械使用條例不是不足而是太過，有很多框架，若允許基層可預先使用警械警告，台南兩位員警就不會遇難。

不過，新北市新莊警分局警備隊員警去年4月25日朝拒檢車輛開槍，擊斃坐右前座女子，被依殺人罪移送；新北地檢署認為用槍符合「急迫需要」、「未逾越必要程度」，不起訴處分，家屬已聲請再議。

學者認為，加強各種「用槍現場」模擬，才可能落實理想情境；退休警官指出，用槍時機須「急迫需要」難精準難捏，建議參考美國、日本等先進國家用槍規範，並加入台灣近年碰到的情境做正面表列，修出符合國情的用槍準則，才有所遵循，減少猶豫。

警大前教授、國民黨立委葉毓蘭則直言「國家對不起警察」，內政部長徐國勇在追捕林嫌時說「大膽用槍」，但之前桃園楊梅分局警員葉驥，就因抓偷車賊時對嫌犯開槍導致該嫌死亡，被判業務過失致死罪，那時政府在哪裡？

民眾黨立委張其祿說，鐵路警察遭刺死案後，朝野立委對修正警械使用條例已有共識，概念是放寬警械使用的類別，讓執法人員隨機應變。此外，警員擔憂執法過當類似爭議時，應要有中立客觀的委員會，先行鑑定調查，這些都在朝野協商中，盼讓警員執勤更彈性、安全。