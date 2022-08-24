鑰匙沒拔機車被偷致2警亡 租車男自責淚崩

林信吾（右三）殺害兩警，死刑議題再掀議論。（記者黃仲裕／攝影）

30歲的吳姓男子從台中到台南找女友玩，租了機車代步，卻因為一串鑰匙沒拔，結果機車被台南殺警兇嫌林信吾偷走，因而發生一連串憾事，讓吳男自責痛哭。

TVBS報導，吳男21日晚把機車停放赤崁街的一間酒吧附近，因為車鑰匙沒有拔，隔天早上發現租來的機車不見了，跑到附近的民權所報案，機車雖然後來尋獲了，但沒想到幫自己追車的兩名員警明誠、曹瑞傑遭兇嫌殘忍殺害，吳男聞訊忍不住在派出所痛哭。

本報系聯合報報導，台南殺警奪槍案發生後，警方專案小組初步鎖定三名嫌犯，一度傳出涉案的陳姓嫌犯，身上有三件遭通緝 案，他前天驚覺被視為殺警案兇嫌後主動到案說明，加上另一名陳姓嫌犯，到前晚已全部排除；警方根據嫌犯在土城高中遺留袋子等相關證物，採集皮屑DNA 等微生物跡證採檢結果出來，鎖定林信吾是真正涉案人。

林信吾母親昨天接受媒體電訪時，談到兒子殺警行為心痛地說：「他如果怎樣我也不會去看他，看要槍決或怎樣都好」，被問到是否想對被害人說什麼，她說：「他（指林信吾）自己的事情，他自己去承擔。」

據調查，林信吾高中肄業，與前妻育有三名子女，離婚後孩子由前妻照顧，後來交往的女友為他產下一女，林曾從事清潔工作，後來失業。2019年林嫌因女友懷孕，但無業缺錢花用，騎著偷來的機車在台南市搶奪二家超商 內現金，得手後騎機車逃逸，再把作案贓車棄置路旁，改以步行、搭計程車與火車等方式設斷點，規避警方追緝，手法和此次殺警後持槍到新營行搶超商如出一轍。