買完鳳梨、釋迦、石斑魚…文旦也要認購 國營基層反彈

農委會23日上午舉行「柚見好秋 企業相挺」推廣記者會，並成立「柚見好秋企業團購預售平台」，期盼透過企業的號召力，提高文旦柚銷售量。前右四為農委會主委陳吉仲。（中央社）

中秋節將到，但今年中秋與白露間僅三天，文旦柚產銷期短，加上又遇中國大陸禁令，產銷壓力大。近期頻頻促銷的農委會昨再辦「柚見好秋 企業相挺」推廣記者會，不少企業代表一字排開力挺。但從鳳梨、鳳梨釋迦 到文旦柚，頻靠企業認購救急，也引發外界憂心恐非長遠之計；農委會主委陳吉仲則搬出ESG，認為是創造三贏。

昨包括全台農業金庫、陽信商業銀行、台肥、兆豐產物保險 、向陽集團、新光產物保險、明台產物保險、聯邦商業銀行、京城商業銀行、富邦產物保險等代表，都到場力挺。

但半年前，鳳梨釋迦缺口達37萬箱，當時行政院才要國營企業埋單認購，最後由各國營企業福委會採購分給員工，引起基層反彈。這次文旦柚產銷又再如法炮製？

據了解，經濟部所屬國營事業油電糖水，加上公股事業台鹽、中鋼等等，共被分配要認購2萬箱文旦，大概要花600萬元台幣（約19.9萬美元）。

一位中油基層員工對此感嘆：「很無奈，買不完，鳳梨釋迦剛買完，又來石斑魚，現又要我們買文旦」。有中油員工抱怨：「中油今年都要大虧了，還被要求買一堆農產品，真是冤大頭。」

陳吉仲說，要求國營企業認購，都是從社會企業、ESG（環保、社會責任、公司治理）角度協助農民，是創造三贏，既達到社會企業目標，農漁畜產品也能維持好價格，農民就會持續耕作，達到農業永續。

陳吉仲說，文旦產銷長期原本就受企業喜愛，是送禮最好方式，現在已收到至少五、六十家企業訂購，盼把這股力量透過產銷調節、維持好一定價格。目前企業已訂購13萬箱（每箱十公斤），目標朝20萬箱，會分配到全台十大文旦柚產區，尤其主要生產區台南麻豆、斗六、花蓮瑞穗等地。

全民要幫吃的農漁產不只文旦。日前行政院才宣布要砸6億元台幣（約2000萬美元），讓國中小學生開學起到年底，每月營養午餐吃一次遭大陸禁銷的石斑魚料理，陳吉仲當時也說是創造三贏。