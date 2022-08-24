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游錫堃籲殺警要判死 但38死囚多年未行刑 內有3人殺警

台灣新聞組／台北24日電
台南市兩警遇襲雙殉職震驚全台，經過17小時追捕，警方23日在新竹客運站逮捕兇嫌林信吾（中）。（圖：民眾提供）
台南市兩警遇襲雙殉職震驚全台，經過17小時追捕，警方23日在新竹客運站逮捕兇嫌林信吾（中）。（圖：民眾提供）

台南殺警案凶嫌林信吾落網，立法院長游錫堃指殺兩警「一定要判死刑」引發討論。國民黨立法院黨團質疑，近年殺警、傷警頻傳，但被判死刑的殺警嫌犯未執行死刑。民進黨立委則強調，刑法有死刑，但沒有「唯一死刑」，尊重法務部考量。

國民黨立委鄭正鈐表示，目前三審定讞的死刑犯有38人，其中因殺警死刑定讞有三人，包括1990年王信福教唆殺兩警案、2000年蕭新財殺警案，及2005年王柏英汐止殺警奪槍案，卻一直沒有執行。行政院長蘇貞昌昨表示，死刑執行由法務部依權責辦理，不過目前待槍決的38名死刑犯「全部都聲請釋憲」，依執行死刑規則規定，根本不可能執行死刑。

遭處死刑定讞待槍決的38名死囚中，有32人以最高法院分案規則「連身條款」有違憲之虞，聲請解釋憲法，憲法法庭已受理，有可能在今年10月處理本案。另六名死刑犯，則是主張刑法或毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等特別刑法的死刑規定，牴觸憲法保障人民生存權。他們認為人性尊嚴不可剝奪，死刑把人當客體對待，而非教化對象，違憲。

執行死刑規則第2條規定，法務部收受最高檢察署陳報的死刑案件，若「聲請司法院大法官解釋程序在進行中」，不得於相關程序終結前令准執行。

殺警嫌逃亡路線 故布疑陣 製表／邵心杰 資料來源／台南警方
殺警嫌逃亡路線 故布疑陣 製表／邵心杰 資料來源／台南警方

此外，台南明德外役監受刑人林信吾脫逃殺警，外界批矯正署資訊未公開，導致事件發生。矯正署長黃俊棠昨稱第一時間通知高雄、台南警方協尋，一切依程序處置。黃特別強調「脫逃跟逾假未歸不一樣」，脫逃是從監所內逃跑出去，逾假未歸是放假時間到未回來。台南市刑大大隊長林宏昇則說，市警察局有接獲通報，公文書上面註記「逃亡」。

國民黨 警察 毒品

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