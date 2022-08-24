高職生聚眾鬥毆 警開5槍壓制逮20人

蘆洲警方對空連開5槍，喝令打架滋事分子蹲下。(記者林昭彰／翻攝)

新北市蘆洲區昨晚發生聚眾鬥毆，警方連開5槍壓制逮捕20人。初步了解起因於2名高職學生之前在校發生肢體衝突，晚間相約熱炒店協商引發零星衝突，原本警方已經控制場面，突然又有人持開山刀暴衝，引起騷動，員警立刻對空鳴槍壓制逮人。

警方初步調查，三重地區某1所以棒球聞名的高職，2名男學生日前在校發生肢體衝突產生嫌隙，今晚甲方約6、7人在蘆洲長榮 路的熱炒店喝酒聚餐，乙方打電話過來，2人又吵了起來。

甲方便嗆對方過來輸贏，乙方於是召集11人趕抵，發生零星衝突造成甲方有人輕傷，於是甲方又繼續撂人。警方獲報發生聚眾打架，由於蘆洲警分局也在長榮路上，相距僅300公尺，延平派出所也在後方巷內，距離只有260公尺，快打警力迅速趕抵。

員警本來已經隔開雙方控制場面，甲方卻突然有1人手持開山刀狂奔衝過來，又引發騷動，警員楊立平立刻對空鳴發3槍、警員陳正偉對空鳴發2槍，共計5槍，雙方人馬才冷靜下來。