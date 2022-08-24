困柬緬16人返台 有人0業績被趕回

柬埔寨打工詐騙案23日又有7名台人搭機返台。(記者黃仲明／攝影)

柬埔寨打工詐騙 案，23日又有7名台人搭機返台，有人表示不是被綁架，家人不是付贖金而是「違約賠償金」，也有人說是被朋友騙過去做詐騙，但沒有成功騙到人過去，業績「掛零」就被趕回台灣。另有1名台灣人搭乘華航CI-836航班於晚上10點08分抵達台灣。

刑事局指出，經駐泰代表處拜會泰國 警方籲請協助，近日已有多起KK園區個案平安返台。22日已有2人自曼谷返台，23日也有7名國人晚上6點多順利返抵國門；柬埔寨金邊機場，也有7人在下午3點左右順利返抵國門，有4名是原民立委伍麗華團隊協助返國。

23日晚10點08分也有一名男子獨自從曼谷搭機返台，該男子下機後由航警局刑警大隊陪同入境；媒體詢問「怎麼回到台灣的」、「家人有付贖金嗎」等問題皆不願回應，僅向媒體點頭後就快步離開。據了解，23日晚返台的男子之家屬並未報案，因警方收到情資故前來請該男子協助調查，該男子向警方表示之前待在緬甸 KK園區，家屬並未交付贖金，是在外交部協助下才能回台灣。

刑事局表示，台灣警方加強和泰國警察總署合作，共同深入泰國達府美索地區（對岸為緬甸苗瓦迪地區，即KK園區所在地），針對泰、緬邊境加強派員駐守，藉此阻斷人蛇集團運送路線，查緝非法人口販運等犯罪行為，並於23日救回7名從KK園區獲釋台灣人。