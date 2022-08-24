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是他不是她 性侵多重人格人妻 挨告被起訴

記者蔣永佑／台北24日電
男子涉強暴患有「解離性身分疾患」的人妻，被起訴。（圖為示意圖）。(本報資料照片)
男子涉強暴患有「解離性身分疾患」的人妻，被起訴。（圖為示意圖）。(本報資料照片)

台北市高姓男子透過網路認識一名患有「解離性身分疾患」的人妻，與她其中一個柔順人格發展成男女朋友，又與她另一個剛毅性格成為好友，卻在明知人妻以好友人格來找他聊天時，不顧當下處在好友人格的人妻怒斥，性侵得逞，台北地檢署昨依強制性交罪起訴高男。

解離性身分障礙症即多重人格障礙症 (multiple personalitydisorder)，意指一個人具有兩種以上不同人格特質，每種人格特質是複雜且完整主體，擁有個別情緒反應、態度、記憶及社交行為模式；不同人格輪替控制原始個體，當一種人格出現，先前人格所呈現行為模式將被遺忘。

據了解，該人妻擁多重人格，丈夫也知情，因此允許當妻子處於不同人格時，可自由享有與他人交友，甚至戀愛的權利。今年4月間，處於柔順性格的人妻利用網路交友軟體認識高男，兩人迅速發展為情侶，並發生多次性關係。

兩人交往期間，人妻另一剛毅性格也曾出現，剛毅人格的她也與高男成為好友，兩人會如同哥們一樣相處。由於人妻切換不同人格時，個性和說話聲音截然不同，高男可以分得相當清楚，不會搞混。

今年6月，人妻以好友身分去高男住處聊天，高明知當下人妻處於剛毅人格，非自己女友，竟想試試看人妻在好友人格下，能否與女友人格同樣在性方面得到滿足，或女方若因性愉悅，有無可能喚出體內柔順女友人格，不顧人妻意願硬上。

當下處於剛毅性格的人妻喝斥高男「你不要測試我」。仍遭高男性侵得逞，人妻報警提告。

檢察官開庭時，人妻以剛毅人格應訊，明白表示當下高男違反自己意願性侵，高男也坦承，表示當下明知對方處於好友人格，仍強行與之發生性關係。

性侵 檢察官

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