必比登推141家店 台南高雄首入列 知名小吃、老店上榜

高雄鴨肉珍。(本報資料照片)

首度納入台南與高雄的《台北、台中、台南&高雄米其林指南》將於8月30日揭曉，昨日官方率先發表今年指南的必比登推介（Bib Gourmand），共有台北57間、台中37間、台南27間、高雄20間店家上榜；其中台北與台中各有6間店家新入榜，總計今年共有141家店家入選必比登。

必比登推介的是「物有所值」的美食 ，這意味著消費者能以台幣千元以下的價位(約33美元)，吃到有水準的3道菜（不含飲料），向來十分受到民眾青睞；尤其今年首度納入台南與高雄，更是眾所矚目。

台南今年入選必比登推介的27間店家中，有19家以小吃入選。其中許多是歷史悠久的老店，像是「葉家小卷米粉」、「鮮蒸蝦仁肉圓」、「落成米糕」都榜上有名。

此外，台南還有5家台菜、2家粥品入選。老店「阿美飯店」專注提供宴席料理以及百年老菜；「東香台菜海味料理」擅長經典辦桌台菜。老宅內的「筑馨居」，以無菜單套餐，呈現台灣辦桌文化。「博仁堂」原是百年中藥行，提供特色藥膳；「府城食府（安平）」洋溢在地風情。2家粥品分別是「阿星鹹粥」與「大勇街無名鹹粥」。此外，「小公園擔仔麵」創立超過70年，也是台南人最熟悉的好滋味。

高雄入選的20間店家當中，有9家是台灣菜。「牛老大涮牛肉（自強二路）」結合本土溫體牛肉與日式涮涮鍋；「湖東牛肉館」可品嘗到手切牛肉涮鮮甜湯頭。「老新台菜（九如二路）」主打傳統辦桌宴席菜；「仙香飲食店」將在地名產芋頭與筍子入菜；「雲來坊」開業20年，以各式家常菜見長。此外，「柏弘肉燥」的肉燥飯、1955年創立的老店「舊市羊肉（岡山）」、「雞伯」、「橋邊鵝肉」，都是令高雄人津津樂道的在地好味道。

在台中入選的37家店當中，其中有6間店家新入選，分別為「竹之鄉」、「小初店」、「好先生」、「越南 你好」、「鳳記鵝肉老店」、「牛稼莊」。客家餐廳「牛稼莊」是在搬遷至新地址後，再次入選。

台北有57間店家入選，其中有6間店家新入選，分別為「川畝園」、「阿國切仔麵」、「雞家莊 （長春路）」、「人和園」、「小小樹食（大安路）」、「元味料理」。

2022必比登名單

台北 57間店家入選（其中有6間店家新入選）

1.阿城鵝肉（中山）

2.阿國滷味

3.阿國切仔麵 （新入選）

4.高麗菜飯 原汁排骨湯

5.昶鴻麵點

6.陳董藥燉排骨

7.雞家莊（長春路） （新入選）

8.川畝園 （新入選）

9.鍾家原上海生煎包

10.大橋頭老牌筒仔米糕

11.點水樓（松山）

12.鼎泰豐（信義路）

13.都一處（信義）

14.方家雞肉飯

15.阜杭豆漿

16.好朋友涼麵

17.海友十全排骨

18.清真中國牛肉麵食館（大安）

19.杭州小籠湯包（大安）

20.好公道金雞園（大安）

21.雄記蔥抓餅

22.隱食家

23.人和園 （新入選）

24.金賞軒

25.老山東牛肉家常麵店

26.梁記滷味

27.小小樹食（大安路） （新入選）

28.劉芋仔

29.駱記小炒

30.賣麵炎仔

31.茂園

32.雙月食品（青島東路）

33.女娘的店

34.My 灶

35.彭家園

36.榮榮園

37.豬肝榮仔

38.番紅花印度美饌

39.磐石坊

40.祥和蔬食（中正）

41.施家鮮肉湯圓

42.欣葉小聚（南港）

43.松竹園

44.宋廚菜館

45.泰姬

46.巷子龍家常菜

47.北平陶然亭

48.天下三絕

49.醉楓園小館

50.無名推車燒餅

51.小王煮瓜

52.吾旺再季

53.一甲子餐飲

54.永康牛肉麵

55.御品元冰火湯圓

56.源芳刈包

57.元味料理 （新入選）

台中 37間店家入選（其中有6間店家新入選）

1.新月梧桐

2.阿坤麵

3.竹之鄉 （新入選）

4.陳明統爌肉飯

5.淇里思（西區）

6.范記金之園（中區）

7.東山棧

8.鳳記鵝肉老店 （新入選）

9.鮮魚鱻

10.富鼎旺（中區）

11.富狀元豬腳

12.富貴亭

13.咕嚕咕嚕原住民 音樂餐廳

14.越南你好 （新入選）

15.曙光居

16.可口牛肉麵

17.好菜

18.陸園

19.羅家古早味

20.菇神（新社）

21.京華煙雲

22.醉月樓

23.好先生 （新入選）

24.木公麥面

25.牛稼莊 （新入選）

26.上海未名麵點

27.東方龍

28.彭城堂

29.沁園春

30.三喜食堂

31.滬舍餘味

32.馨苑（西區）

33.台客燒肉粥

34.台中肉員

35.饕之鄉

36.溫叨

37.小初店 （新入選）

台南 27間店家入選

1.阿星鹹粥

2.阿明豬心冬粉（保安路）

3.阿興虱目魚

4.阿美飯店

5.保安路米糕

6.田媽媽 長盈海味屋

7.大勇街無名鹹粥

8.東香台菜海味料理

9.福泰飯桌第三代

10.下大道蘭米糕

11.八寶彬圓仔惠（國華街）

12.開元紅燒土魠魚羹

13.開元路無名虱目魚

14.康樂街牛肉湯

15.落成米糕

16.無名新鮮牛肉湯

17.無名羊肉湯

18.博仁堂

19.尚好吃牛肉湯

20.鮮蒸蝦仁肉圓

21.小公園擔仔麵

22.府城食府（安平）

23.王氏魚皮

24.葉家小卷米粉

25.一味品

26.永通虱目魚粥

27.筑馨居

高雄 20間店家入選

1.牛老大涮牛肉（自強二路）

2.北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）

3.柏弘肉燥

4.菜粽李

5.正宗鴨肉飯

6.鄭家切仔麵

7.橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）

8.鴨肉珍

9.湖東牛肉館

10.弘記肉燥飯舖

11.舊市羊肉（岡山）

12.雞伯

13.橋邊鵝肉

14.龍舫牛肉麵疙瘩

15.老新台菜（九如二路）

16.帕泰

17.蜀府掌櫃

18.仙香飲食店

19.楊寶寶蒸餃（楠梓）