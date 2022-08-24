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醋男前妻家遇情敵 猛刺131刀最後再勒斃 雄檢求重刑

記者張議晨／高雄24日電
何姓男子（中）不滿吳姓男子僅穿內褲睡在前妻家，涉持刀殺死吳男。(本報資料照片)
何姓男子（中）不滿吳姓男子僅穿內褲睡在前妻家，涉持刀殺死吳男。(本報資料照片)

高雄34歲何姓男子今年5月6日上午回前妻住處，發現不認識的吳男躺在臥室打呼，何質疑吳男是前妻外遇對象，在屋內持雙刀猛刺131刀，見吳男倒地還不罷手，又持健身用尼龍繩勒斃吳男。檢方偵查時，吳男家屬悲慟，盼對何男求處死刑，高雄地檢署今偵結，依殺人罪嫌起訴何男，並求處重刑。

檢方調查，何男與前妻今年初離婚，他搬離前妻住處，但仍持有前妻住家的備用鑰匙。今年5月6日上午9時許，何男不滿離婚後夫妻房產分配、子女扶養及前妻婚前外遇等問題，持備用鑰匙進入屋內，想要找前妻理論。

當持何男前妻正好送孩子上學不在家，何進屋後發現37歲吳男躺在小孩房間打呼，何質疑吳男是前妻的外遇對象，於是跑到廚房拿取水果刀，趁吳男熟睡時猛刺吳男。

吳男驚醒後閃躲到浴室，又從房間纏鬥到走廊，原本計畫打開大門出逃，卻因為不熟悉門鎖用法，回頭在玄關與何男發生拉扯，最後因失血過多，精疲力盡倒地。

何男見吳男倒地後，將水果刀放在地上，吳抱著最後一絲氣息想要持刀反擊，何男發現後，跑到廚房持另把水果刀，將吳男刺死，眼見吳男倒地不起，何仍不罷手，再拿健身用尼龍繩，勒斃吳男，何行凶後換穿前妻家裡的衣物離開。

案發當天中午何妻返家，發現吳男倒臥血泊中報警，警方循線追氣，最後在隔天下午1時許，於鼓山車站電梯維修間找到藏匿的何男。檢警相驗時，在吳男全身發現131處刀傷，何卻辯稱他「記憶斷片」，沒有殺人意圖。

但檢方多次傳訊家屬，參酌前妻及現場跡證，認定吳男殺人，且吳男家屬在檢方偵辦時，多次盼對何男求處死刑，高雄地檢署今偵結，依殺人罪起訴何男，並建請法官從重量刑。

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