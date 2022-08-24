移民署辦研討會 政委：人口販運 尋求國際合作

柬埔寨詐騙事件頻傳，政府持續掃蕩犯罪行為。(記者黃仲明／攝影)

移民署昨舉辦「2022防制人口販運國際工作坊」，邀請外國駐台使領館人員與NGO團體約300人，研討人口販運議題。行政院政務委員羅秉成提到柬埔寨詐騙事件說，目前有70幾人被偵查，政府持續掃蕩犯罪行為。不過，場外移工團體、勞工協會抗議，認為台灣人口販運與強迫勞動嚴重，不該被美國國務院 公布的「人口販運問題報告」排為第一級，名不副實。

內政部次長陳宗彥致詞表示，人口販運防制工作要不斷持續，疫情 期間發現新犯罪模式，政府利用團隊合作打擊。台灣邁入第13年被評為第一級國家，是執法單位、NGO團體給予協助。

羅秉成說，像性剝削、器官摘除買賣，都與人口販運相關。犯罪集團隨著科技不斷進化，政府要比之以往更緊密合作，才能克服難關，尋求有效國際合作。

不過，工作坊外抗議聲不斷。除外籍漁工人權保障聯盟外，宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華、新事社會服務中心漁工組專員李正新等十餘人都在抗議行列。他們認為，台灣外籍移工長期以來遭受結構性壓迫與歧視 ，包含移工無法自由轉換雇主、重要文件遭扣留、超時沒有加班費、沒周休二日等。

李麗華以4年前尿毒症住院的印尼籍漁工為例，案件涉及人口販運被害者多項鑑別指標，向政府反映後卻未獲官方積極回應；李正新說，近來國人在柬埔寨受騙事件頻傳，在台移工也有許多遇到無良仲介遭剝削，希望政府加強落實勞檢與查察。