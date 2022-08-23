7月畢業季 台灣失業率3.78%近9月新高

7月失業率創近九個月新高，主因是應屆畢業生投入勞動市場。(記者鄭超文／攝影)

行政院主計總處昨天公布7月失業率為3.78%，創近9個月新高，較6月上升0.04個百分點。若按教育 程度別觀察，以大學程度者失業率5.48%最高；按年齡層觀察，以20至24歲者失業率12.68%為最高，顯示失業人口多為初次尋職，處於職場調適階段，且適逢畢業季，導致失業率較高。

主計總處統計，7月失業率經季節調整後為3.68%，較6月下降0.05個百分點；主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，7月的失業率狀況呈現季調前後有明顯差異的關鍵，主要是應屆畢業生及暑期工讀生投入勞動市場所致，若從季調後的失業率來判斷，已經回到今年4月本土疫情 爆發前的水準，因此能判讀為目前台灣勞動市場已經進入穩定的狀態。

另外，7月的失業人數來到44.8萬人，月增6000人，主要是初次尋職增加8000人的影響。至於「因工作場所業務緊縮或歇業」這項指標來到14.6萬人，月減1000人，已比前兩個月好轉，陳惠欣說，這項指標今年受到疫情影響，如今降回月減狀況代表勞動市場偏向穩定。

展望8月，陳惠欣說，以往6至8月會受到季節性因素失業率呈現增加的狀況，預估8月失業率還是會呈現上升，月增加0.05至0.07個百分點，但這是因為季節性因素所致，加上內需產業失業狀況已經回穩，因此樂觀判斷接下來的勞動市場狀況可以獲得改善。