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未降反增 能源減碳首期破功

記者吳姿賢、黃有容／台北23日電
台灣2020年碳排量僅比2005年少1.88%，連首期2%的目標都達不到，外界憂心未來如何淨零。圖為基隆協和發電廠。(記者陳柏亨╱攝影)
台灣2020年碳排量僅比2005年少1.88%，連首期2%的目標都達不到，外界憂心未來如何淨零。圖為基隆協和發電廠。(記者陳柏亨╱攝影)

台灣訂有五年一期減碳計畫，首期為2020年溫室氣體排放量比基準年2005年要減少2%。但近日統計出爐，2020年減幅僅1.88%，首期減碳目標宣告「破功」，主因是能源排碳量降不下來，成最大破口，還比2005年增加3.81%。

根據最新國家溫室氣體排放清冊報告，台灣2020年淨排放量為263.226百萬公噸，未達260.717百萬公噸目標。清冊統計分能源、工業、農業、廢棄物、土地等5大部門，土地為碳匯貢獻，其餘工業、農業、廢棄物相較2005年都有減量，僅能源「逆勢成長」3.81%，可說是首期減碳未達標最大破口。

能源部門包含全台電力使用造成的排放，2020年占比達總排放量九成。觀察近15年趨勢，能源排碳量2008年首度減少，但其餘年度增加，2020年雖比2019年略降，仍高於2005年。

且經濟部上月公布2021年全國電力排放係數，每度排放0.509公斤二氧化碳，比2020年的0.502「不減反增」，且2020年係數其實已落後原訂的0.492目標。

而第二期減碳計畫為2025年要降到241.011百萬公噸，等於要比2005年減碳一成。如今首期都未達標，外界質疑第二期更不樂觀，遑論2050要淨零排放。

環保署說，首期減碳沒達到，不代表第二期也做不到，各部門會加大力道去做；近日已跟各部會啟動檢討首期減量成效，目前較明確的是電力排放係數降幅不如預期，能源部門會重新檢視用電成長及節電狀況。

經濟部說，能源部門承擔穩定提供全台所需電力責任，2020年減碳責任電力排碳係數未能達到階段目標，是因當年度經濟成長帶動用電成長，加上當年水情不佳，使水力發電較預期減少34億度；另疫情也影響再生能源設置進度等因素。

經濟部說，2020年電力排放係數雖未達標，但較2017年下降9.4%，顯示能源轉型方向正確，已漸有成果。

減碳 能源部 疫情

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