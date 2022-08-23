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疑不堪家暴 外配殺夫 伴屍4小時自首

記者楊湛華／桃園23日電
桃園市發生一起印尼籍外配殺夫命案。(本報資料照片)
桃園市發生一起印尼籍外配殺夫命案。(本報資料照片)

1名印尼籍外配疑長期與台灣丈夫不和，趁丈夫酒後熟睡時重擊頭部，再持刀刺入喉嚨；男子當場死亡，她伴屍4小時後報案自首，警依殺人罪嫌移送法辦。檢方前天相驗並聲請羈押獲准，將解剖釐清死因。

警方調查，45歲印尼籍女子9年前嫁給52歲魯姓男子，兩人同住桃園市平鎮區，膝下無子，感情不睦。

據了解，女嫌近年想回印尼老家處理房產問題，但丈夫不准，兩人多次爆發口角，市府2017、2018年間3度接獲家暴通報，均是兩人打罵拉扯、互控家暴，女子說過被魯推、打。

女子向警方供稱，本月19日晚兩人同在家，魯男疑酒後情緒不佳，又開始叨念，她忍無可忍；20日凌晨1時30分趁魯熟睡時，先持碗重擊他頭部多下，再持菜刀刺入喉嚨，直到他沒了生命跡象。

女子犯後伴屍4小時，凌晨5時30分許才走到對面派出所投案，警方隨她返家發現已經明顯死亡的魯男，當場上銬逮捕；她辯稱不堪長期受家暴才下手，不過當時她身上無明顯外傷，警方依家暴殺人罪嫌移送法辦。

桃園地檢署前天相驗，認為女子涉嫌重大且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准，本月25日解剖釐清死因。

據悉，魯男最近剛失業，女子則打零工維生、工作不穩，但家中經濟條件尚可，確切案情仍有待調查。

家暴 印尼

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