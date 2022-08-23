台主戰部隊軍士官大缺 國防部6措施留人
台灣軍方主戰部隊基層士官、尉級軍官大幅缺員25000人以上。國防部昨表示，將藉「提高留營慰助金」等6項措施留人。
共軍此次環台操演，海空軍主戰部隊在第一線拒止威脅，但是立委披露，基層嚴重缺乏士官和尉官，編現比也未達90%，影響訓練。
國防部昨表示，推動兵力整建迄今，整體兵力編現均維持85%以上，但有部分主戰部隊未達目標，將藉「強化領導統御」、「改善生活條件」、「提高留營慰助金」、「調整眷籍地服務」、「建立職務輪調機制」及「鼓勵勤務部隊官兵至主戰部隊服務」等措施，穩固部隊人力編現。
國防部進一步說，另為充實基層人力，持續拓展招募管道、強化招生合作機制及深耕校園招募等作為，吸引青年學子從軍，並運用人才招募官方LINE社群、網路、電視廣告託播、戶外媒體廣告等多元社群媒體招募手段，提升招募訊息曝光度，廣拓素質佳、意願高的優質人才投身軍旅，以維整體戰力。
共軍針對台灣演習期間，海軍銳鳶無人機戰蒐大隊推進到恆春機場等地，升空執行海上目標確認的蒐尋任務。海軍司令部曾向立法院表示，銳鳶無人機於執行海上聯合監偵任務時，是由岸置雷達提供海上目標位置，戰蒐大隊引導無人機前往執行識別，影像可立即回傳艦隊聯合作戰中心，配合艦艇執行聯合情監偵任務偵獲目標，執行成效良好，較艦艇節省燃油及提高時效，有效節約兵力與經費。
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