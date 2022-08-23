台灣今年總生育率僅0.89人 恐創新低

我國人口紅利走勢 製表／陳素玲

國發會昨通過最新人口推估報告，與上次報告相比，台人生育率持續下降，今年總生育率可能創下歷年最低0.89人；至於老化程度則增加，但是維持2025年進入「超高齡社會」，「人口紅利」於2028年消失。此外，幼年與老年等依賴人口提前於2060年超過工作年齡人口，扶養比逾100，較前次推估提前4年，意味下一代扶養負擔愈來愈沉重。

國發會每兩年根據最新戶籍人口、出生、死亡，以及戶籍遷移等相關統計，進行未來約50年人口推估，國發會說，疫情 衝擊出生、死亡及國際遷徙，例如今年出生數約13至14萬人，總生育率約降到0.85至0.91，中推估為0.89人。以往每年社會增加約萬人，受入境超過兩年戶籍遷出等影響，去年減少15.6萬人。

與兩年前報告相比，老化程度稍有增加，但差異不大，進入超高齡社會（65歲以上人口占總人口逾2成）仍是2025年。此外，「人口紅利」（15至64歲工作年齡人口占總人口高於3分之2）也與上次推估相同，2028年結束。

值得注意的是，工作年齡人口結構將更趨高齡化，45至64歲中高齡者占工作年齡人口之比率將由2022年43.3%，提高至2070年48.8%，顯示未來工作年齡人口有將近一半為中高齡者。

隨老年人口快速攀升，扶養比（青壯人口扶養幼年及老年人口占比）將逐年提高，預估從2022年42.2增加至2030年53.2。由於生育率下降，青壯人口變少，幼年與老年人口將在2060年超過工作年齡人口，扶養比逾100，較前次推估2064年提前4年。