炒賣板橋浮洲合宜宅 101人被訴

營建署2012至2013年推出的2案合宜住宅吸引上萬人瘋搶，中籤率約在16至18%，抽到就像是「中樂透」。圖為2012浮洲合宜宅登記情形。(本報資料照片)

劉姓不動產公司負責人、邱姓地產負責人、李姓地政士、許姓仲介4人，涉嫌利用「假債權，真買賣」方式炒賣板橋浮洲合宜宅，獲利兩億餘元，新北地檢署昨天依詐欺、偽造文書罪起訴劉、邱、李、許和合謀的人頭、房仲、代書共101人。

政府2011年推「板橋浮洲合宜宅」招商投資 興建計畫，以市價一半左右房價讓民眾便宜購屋，但有10年禁賣令。去年監察院發現39戶購買合宜宅承購人因債權糾紛被強制執行房產，懷疑有人製造不實債務證明，讓第3人以法院強制執行拍賣 ，即俗稱的「假債權，真買賣」，糾正相關機關並交檢調單位查緝。

檢警發現，劉姓、邱姓兩地產負責人是金主，與李姓地政士、許姓仲介合夥，找來人頭、房仲、代書等人共謀，符合合宜宅規定的人頭參與抽籤中籤後，由金主出錢以人頭名義買下合宜宅，再由仲介尋找有意願買房賣家、代書協助開立假本票，營造人頭欠債導致合宜宅被強制執行拍賣假象。

金主藉此規避10年禁賣令，人頭可從中抽取數10萬至百萬不等酬金，金主則可以高於買價百萬元價格出售，大賺炒房差價，且為防止其他人競標拍賣案，還找人喬裝租客，使法院誤信出售合宜宅有人租賃，拍賣時登錄「不點交」訊息，降低他人競標意願。

檢警清查共35戶合宜宅被炒賣，其中4戶仍偵查中，估計投資集團不法獲利達兩億餘，內政部 營建署因無法行使原承購價格85%優先承買權，受有4519萬餘元損害。

內政部表示，營建署主動清查其他浮洲合宜住宅法拍情形，發現有7案手法與監察院認定為可疑法拍操作方式相近，已經另向新北地檢署提出告訴；也提醒民眾勿心存僥倖，聽信不法集團所言，損害自身權益。